Ligue des Champions d'Afrique. Le WAC rate complètement son entrée en matière

Botola Pro D1



L’Union de Touarga et le FUS de Rabat ont fait match nul blanc (0-0), vendredi lors de la 10e journée de la Botola Pro D1 de football.



Samedi, le Youssoufia Berrechid (CAYB) a battu le Maghreb Fès (MAS) par 1 but à 0, samedi au stade municipal de Berrechid. L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Salah Essellami à la 60è minute.

Le joueur sénégalais du CAYB, Mohammed Johnson, a écopé d’un carton rouge à la 85è minute.

Samedi toujours, le Mouloudia d’Oujda s’est imposé à domicile sur le Hassania d’Agadir par 1 but à 0. Le but de victoire des locaux a été inscrit par Nadir Lougmani (45+2).



Canoë-kayak



Le Marocain Achraf Elaidi a remporté l'épreuve du 1000 m sprint de kayak (K1), comptant pour les 9es championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak qui ont pris fin aujourd’hui au lac Jabu à Abuja, au Nigéria. A la faveur de cet exploit, le kayakiste marocain s'est qualifié pour les prochains Jeux olympiques de Paris-2024.



Elaidi rejoint ainsi son compatriote Mathis Soudi (slalom/kayak) qui avait remporté la médaille de bronze aux championnats du monde, tenus à Londres en septembre dernier.



Beach-soccer



L'AS Faucon d'Agadir a remporté le championnat national de beach-soccer 2023-2024, en battant le Raja d'El Jadida par 4 buts à 3, vendredi à Mohammedia.



Les matchs du play-off se sont déroulés du 20 au 24 novembre à Mohammedia.



Ces rencontres ont connu la qualification de 6 clubs, à savoir le Raja d’El Jadida, Hercules Tanger et Sebou Kénitra (poule nord) et Sakr Agadir, Amal Mogador Essaouira et Al Majd Al-Jadid de Laayoune (poule sud).