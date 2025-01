Ligue des Champions d'Afrique ASFAR-Raja pour un classico continental “show “

L’AS FAR et le Raja de Casablanca abordent leur choc comptant pour la 5e journée du groupe B de la Ligue des Champions d'Afrique de football, samedi à Meknès, avec des fortunes diverses, les Militaires cherchant à valider précocement leur ticket pour les quarts de finale, et les Verts jouant leur dernière carte pour pouvoir se maintenir dans la course.



Leader du groupe avec 8 points, le club de la capitale n’a plus besoin que d’un nul pour se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition continentale, sans se soucier des résultats de la dernière journée, lors de laquelle il affronte le club sud-africain de Mamelodi Sundowns, son dauphin à trois unités (5 pts).



Les coéquipiers du capitaine Hrimat, invincibles lors de cette phase de poules, ont pris une sérieuse option pour le tour suivant en battant l’AS Maniema Union de la RD Congo, lors de la quatrième journée, samedi dernier à Meknès, soit leur deuxième victoire après celle contre le Raja (1-ère journée), contre deux nuls à Kinshasa et à domicile contre Mamelodi Sundowns.



En revanche, le Raja de Casablanca, troisième au classement (4 pts), se trouve dos au mur et demeure condamné à remporter ce match pour garder ses chances et, par la même occasion, prendre sa revanche sur l’AS FAR.



Zniti et ses coéquipiers avaient sorti la tête de l’eau en battant à domicile le Mamelodi Sundowns, lors de la quatrième journée. Une victoire précieuse d’autant plus que les Verts restaient, avant ce match-revanche, sur le piètre bilan de deux défaites contre les Militaires et les Sud-africains et un nul au goût amer contre l’AS Maniema Union.



Acculé au succès, le club de la capitale économique attendra quand même un cadeau du ciel pour pouvoir se rassurer pour l’ultime journée, à savoir une défaite des Sud-africains qui le propulserait à la deuxième place, avant de recevoir les Congolais pour la clôture de cette phase.



L’AS Maniema Union reçoit Mamelodi Sundowns samedi à 14h00, alors que l’AS FAR joue le même jour, à Meknès, contre la Raja (20h00).



Par ailleurs en Coupe de la Confédération (5ème journée), la Renaissance de Berkane, leader du groupe B, affrontera en dehors de ses bases ce dimanche à 14 heures le club angolais de CD Luanda. La RSB, double lauréate de l’épreuve, a déjà assuré sa qualification après avoir gagné ses quatre premiers matches.



L’autre rencontre de cette poule se jouera également dimanche à partir de 14 heures et opposera l’équipe de Stellenbosch au Stade Malien.