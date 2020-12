Ligue de diamant : Cinq disciplines supprimées en 2020 réintroduites en 2021

Le triple saut, le disque, le 200 m, le 3.000 m steeple et le 5.000 m, écartés de la Ligue de diamant en 2020, seront réintroduits en 2021 au sein du circuit majeur de l'athlétisme mondial, a annoncé vendredi la Fédération internationale.



Au total, 32 épreuves (16 pour les femmes, 16 pour les hommes) seront disputées au cours de la prochaine saison de la Ligue de diamant qui comprend 13 meetings avant la finale prévue les 8 et 9 septembre à Zurich. La suppression de ces disciplines avait suscité des critiques de la part du monde de l'athlétisme et avait conduit à la création d'une association des athlètes dirigée par le champion olympique et du monde du triple saut, l'Américain Christian Taylor.



Par ailleurs, le format des compétitions de la longueur, du triple saut, du poids, du javelot et du disque a aussi été modifié avec la mise en place, à chaque meeting, de qualifications à l'issue desquelles les trois premiers s'affronteront au cours d'une "finale" avec leurs résultats remis à zéro. La Ligue de diamant 2021 débutera le 23 mai à Rabat. En 2020, le circuit qui avait subi les répercussions de la pandémie de coronavirus n’a pu organiser que quatre compétitions (Monaco, Rome, Stockholm, Doha) et trois meetings réduits (Oslo, Bruxelles, Lausanne).