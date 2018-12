Ligue Europa : Fortunes diverses pour Séville et l'AC Milan

Carton plein pour l'Espagne: après le Bétis, déjà qualifié, Villarreal et le Séville FC ont validé leurs billets pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, jeudi, en battant le Spartak Moscou (2-0) et Krasnodar (3-0).

En revanche, l'AC Milan a coulé en Grèce, face à l'Olympiakos (3-1), et passe à la trappe sur la scène européenne, laissant le club du Pirée prendre le deuxième ticket de son groupe, derrière le Bétis.

Leurs rivaux de Séville, les Nervionenses ont aussi pris la première place, devant Krasnodar, après un doublé de Wissam Ben Yedder, complété par un penalty d'Ever Banega en seconde période.

Le "Sous-Marin Jaune" a de son côté fait le travail en s'imposant devant les Russes du Spartak, qui terminent bons derniers. Les Autrichiens du Rapid Vienne s'emparent du dernier ticket après avoir dominé les Ecossais des Rangers de Glasgow (1-0).

Déjà qualifié, Chelsea a été tenu en échec par Vidi (2-2) malgré un but d'Olivier Giroud. Le point du nul est cependant insuffisant pour les Hongrois, qui terminent derrière BATE Borisov, vainqueur du PAOK (3-1).

L'Eintracht Francfort a décroché une sixième victoire de rang en disposant de la Lazio Rome (2-1) tandis que l'OM, finaliste l'année dernière, voyait son cauchemar se terminer sur une cinquième défaite, cette fois face à Limassol (3-1) après avoir terminé le match à neuf.

Autre qualifié de la soirée: le Celtic FC, battu par le RB Salzbourg (2-1) mais sauvé par Rosenborg qui a accroché le RB Leizpig (1-1) et permis au club de Glasgow de conserver la 2e place, synonyme de qualification.

Les Ecossais sont rejoints au prochain tour par le Dinamo Zagreb et Fenerbahçe. Genk, qui a déroulé devant Sarpsborg (4-0), et Malmö, qui a surpris Besiktas (1-0), joueront également les seizièmes.

Le Stade rennais, de son côté, a battu Astana (2-0) pour prendre la 2e place de sa poule, derrière le Dynamo Kiev, pourtant dominé par les Tchèques de Jablonec (1-0).

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Ligue Europa aura lieu le 17 décembre. Les matches aller se joueront le 14 février et les matches retour le 21 février.