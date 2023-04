Ligue 1 : Marseille peut confirmer, Paris veut s'échapper

La Ligue 1 se poursuit ce week-end en marge de la finale de Coupe de France Nantes-Toulouse samedi, avec l'occasion pour Marseille de confirmer sa deuxième place derrière le Paris SG, opposé à Lorient dimanche pour la 33e journée.



Miraculé à Lyon dimanche soir avec une victoire 2-1 arrachée au bout du temps additionnel après un but contre son camp de Malo Gusto, l'Olympique de Marseille retrouve le Stade Vélodrome dimanche soir. Contre Auxerre, l'affiche paraît a priori plus abordable.



L'AJA, 14e, compte certes deux fois moins de points que l'OM (33 contre 67) mais elle reste sur une très belle série de dix points pris en quatre matches (trois victoires et un nul).



L'échec est à bannir pour le club phocéen s'il veut rester devant Lens, qu'il devance d'un petit point à la deuxième place, la dernière directement qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine.



"La qualification est encore loin. On doit encore jouer Lens et Lille", a noté l'entraîneur Igor Tudor dimanche soir à Lyon. Le technicien va devoir veiller à ce que ses troupes ne se projettent pas trop vite sur la 34e journée et le choc très attendu à Lens, samedi 6 mai.



Après une petite disette de trois matches consécutifs sans marquer avec le Paris SG - pour la deuxième fois cette saison seulement -, Kylian Mbappé a placé un coup d'accélérateur au bon moment lors des deux dernières journées.



Son but contre Lens (3-1), devenu menaçant au classement, puis son doublé à Angers vendredi (2-1) ont relancé l'attaquant français, qui vise non seulement le titre en Championnat, mais aussi la distinction de meilleur buteur de L1 pour la cinquième année de suite.

Pour le moment, le buteur de 24 ans domine ce classement d'une petite unité, avec 22 buts inscrits contre 21 au Lillois Jonathan David, qui joue samedi contre Ajaccio.



"Kylian marque avant tout pour l'équipe, il a cette personnalité, cette obsession de battre des records. Il est fait comme ça, compétiteur pour l'équipe et sur le plan personnel et quand il ne marque pas, il est très râleur", a détaillé son entraîneur Christophe Galtier après le match à Angers.



Dimanche , "Kyky" peut étirer sa série et permettre au PSG de prendre - au moins provisoirement - 11 points d'avance sur l'OM avant le match des Marseillais plus tard dans la soirée de dimanche.



Trente-deux points en 32 journées, c'est le chiffre que partagent Nantes (16e) et Brest (17e), avant de s'affronter mercredi en Bretagne, une rencontre reportée pour cause de finale de Coupe de France samedi pour les Canaris contre Toulouse.



Le duel est essentiel pour le maintien que visent ces deux formations voisines: seule la 17e place les inquiète véritablement, car les trois dernières semblent acquises à Angers (20e, 14 pts), Ajaccio (19e, 22 pts) et Troyes (18e, 22 pts). Sans le passage à une L1 à 18 la saison prochaine, avec quatre relégués, ils seraient tous les deux bien partis pour se sauver...



Pour les Nantais d'Antoine Kombouaré, l'ascenseur émotionnel risque d'être compliqué à gérer, quatre jours après la finale de Coupe. "On est dans une situation très compliquée, il y a clairement le feu aujourd'hui", a constaté le milieu Florent Mollet cette semaine.

La finale au Stade de France bouleverse cette 33e journée de L1, avec le match du 3e Lens, contre Toulouse, programmé mardi soir, et une seule rencontre au programme de samedi, Lille-Ajaccio.