Ligue 1 : Marseille reprend des couleurs Monaco sort de la zone rouge

Samedi, on oublie la crise. Marseille a vaincu Amiens et grimpe à la 4e place provisoire tandis que Monaco a battu Nantes (1-0) et sort enfin de la zone rouge, à la 16e position.

Les Marseillais ont remporté un troisième succès consécutif, une première cette saison. Les voilà 4es provisoirement, avec 40 points, en attendant le résultat de Saint-Etienne (40 unités également) qui devait affronter le PSG dimanche soir en clôture de la 25e journée, et celui de Montpellier (37 unités) qui se déplace à Lille.

Rudi Garcia peut dire merci à Florian Thauvin, qui a ouvert le score, et à Mario Balotelli, qui a tué le match d'un joli geste en pivot. "Balo", qui n'avait pas marqué de la saison à Nice, est redevenu "Super Mario" avec 3 buts en 4 matches de L1 à l'OM.

"Mario Balotelli change beaucoup de choses, oui, il a fait un enchaînement d'attaquant de classe mondiale mais surtout il accélère le jeu par son jeu à une touche, même si c'est parfois au détriment de sa présence dans la surface, a salué son coach. Il continue, il est bien, même s'il fallait le sortir parce qu'il avait des crampes. Il a pris une partie de la pression sur ses épaules".

L'Italien et "Flotov" se sont bien amusés au Vélodrome, célébrant leur but en... boitant. "C'est une vidéo qu'on a vue" a confié sur Canal+ Balotelli. Ces derniers jours, une séquence a resurgi sur les réseaux sociaux, devenant virale. On y voit un joueur, après un penalty réussi, faire comme s'il était blessé avant de remarcher normalement. Cette signature bizarre fera-t-elle école ?

Pour trouver l'AS Monaco loin du triangle des Bermudes - place de barragiste (18e) et place de relégable (19e et 20e position) - il faut remonter au 21 septembre.

Comme le hasard fait bien les choses, la victoire qui soulage l'équipe de la Principauté s'est déroulée sous les yeux du futur N.2 du club, l'homme d'affaires russe Oleg Petrov. C'est lui qui, selon des sources proches du club, est pressenti pour remplacer le vice-président Vadim Vasilyev limogé jeudi.

Petrov, assis aux côtés du président et actionnaire majoritaire du club, Dmitri Rybolovlev, doit être intronisé vendredi devant le Conseil administration du club. Le fils de la Princesse Stéphanie, Louis Ducruet, doit être son assistant.

Petrov a pu apprécier à Louis-II l'efficacité de Gelson Martins, nouvelle recrue prêtée cet hiver par l'Atlético Madrid, auteur de son 2e but en 3 matches de L1.

Cette défaite de Nantes est survenue le jour où un dernier hommage a été rendu à son ancien joueur, Emiliano Sala, à 10.000 km de là, dans le village argentin de Progreso où il avait grandi. Dans le gymnase du club de San Martin, son premier club, une chapelle avait été improvisée pour accueillir son cercueil, recouvert de fleurs.

Dans le 3e match de samedi, Angers a encore pris des points précieux pour le maintien aux dépens de Nice (3-0).