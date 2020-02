Liga : Premier doublé pour Ansu Fati

Prodigieux Ansu Fati: à seulement 17 ans, le jeune attaquant a signé son premier doublé en Liga dimanche en clôture de la 22e journée contre Levante au Camp Nou (2-1), lors du meilleur match du FC Barcelone sous l'ère Quique Setién.

Deux passes de Messi, deux buts de Fati: la star argentine et l'étoile montante espagnole ont combiné à deux reprises en moins de deux minutes (30e, 31e) avant le but tardif de Ruben Rochina sur une erreur de Marc-André ter Stegen (90e+2) pour offrir la victoire au Barça, qui garde sa deuxième place derrière la cadence infernale dictée par le Real Madrid, leader avec 49 pts et souverain de la capitale grâce à sa victoire lors du derby contre l'Atlético samedi (1-0).

Après le coup dur encaissé à Valence le week-end précédent (2-0), le Barça de Quique Setién s'est réveillé sur sa pelouse dimanche, en offrant à son public une petite exhibition en première période, dont le principal protagoniste a été Ansu Fati.

Révélation du début de saison au Barça, l'ailier gauche a endossé dimanche le rôle de finisseur blaugrana en marquant ses 3e et 4e buts en Liga (5 buts en 18 matches au total cette saison), qui restait vacant au Barça depuis la blessure de l'Uruguayen Luis Suarez, opéré le 12 janvier du ménisque externe du genou droit et absent jusqu'à mi-mai. Un rôle que le Français Antoine Griezmann a du mal à assumer. Chouchou du Camp Nou, l'adolescent, en confiance -- il a tenté un ciseau acrobatique à la 72e dimanche -- accumule les records de précocité depuis le début de la saison: le 10 décembre dernier contre l'Inter Milan (2-1), il était devenu le plus jeune buteur de l'histoire moderne de la Ligue des champions (depuis 1992), à 17 ans et 40 jours.

Arrivé de Guinée-Bissau en Espagne à l'âge de 6 ans, Ansu Fati, recruté en 2012 par le célèbre centre de formation catalan, était devenu le 25 août le plus jeune joueur à évoluer dans le championnat d'Espagne depuis 78 ans... et l'ancien Barcelonais Vicenç Martinez. Six jours plus tard, il marquait son premier but, devenant à l'occasion le plus jeune buteur de l'histoire du Barça en Liga, devant Bojan Krkic et Léo Messi.

Avec cette performance de haute volée, Fati, à l'instar de Nelson Semedo, très en jambes dimanche, mais au contraire d'Antoine Griezmann, mal à l'aise et remplacé à la 71e par Sergi Roberto, gagne des points aux yeux de Setién, de plus en plus validé par l'institution Barça.

Remis en question après le match moyen des Blaugranas à Ibiza, équipe de D3, en Coupe du Roi (2-0), et encore plus après le revers au stade de Mestalla la semaine passée, Setién semble avoir réussi à réinsuffler de la vie dans le jeu catalan, mais doit encore passer les tests des 8es de finale de la Ligue des champions contre Naples le 25 février et le 18 mars, et du clasico retour de Liga contre le leader actuel, le Real Madrid, le 1er mars à Santiago-Bernabeu.

Plus tôt ce dimanche, la bonne opération de la 22e journée a été l'oeuvre de Getafe (39 pts), déjà 5e surprise au terme de la saison passée, et qui occupe désormais la troisième place du championnat d'Espagne après son solide succès sur le terrain de l'Athletic Bilbao 2-0, à sept points du dauphin barcelonais.