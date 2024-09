Liga : Le Real Madrid se fait peur face à Alavés

Avec le match en main à quelques minutes du terme, le Real Madrid s'est fait peur mais a fini par s'imposer logiquement (3-2) mardi au Santiago Bernabéu lors de la septième journée de Liga et mis la pression sur son grand rival le FC Barcelone, toujours leader.



Le club madrilène (2e, 17 points), dont c'est le cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues, revient ainsi à une longueur du Barça (1er, 18 points), premier invaincu, qui devait recevoir hier Getafe et prolonge sa série d'invincibilité en championnat toujours en cours depuis un an jour pour jour (39 matches).



Parfaitement lancés par l'ouverture du score précoce de Lucas Vazquez dès la 54e seconde de jeu, les hommes de Carlo Ancelotti ont logiquement creusé l'écart sur un joli but de Kylian Mbappé après un une-deux avec Jude Bellingham (40e), au terme d'une séquence de 26 passes illustrant l'embellie collective madrilène.



La cinquième réalisation en sept journées pour l'attaquant français, qui continue de monter en puissance sous ses nouvelles couleurs et est sorti sous une belle ovation de ses supporters après un nouveau match plein (80e).



Parti de son aile droite, le Brésilien Rodrygo a fait parler sa vitesse en début de seconde période pour inscrire le troisième but merengue en solitaire (48e), avant que les visiteurs ne relancent totalement le suspense avec deux buts en deux minutes du capitaine uruguayen Carlos Benavidez (85e) et de l'expérimenté Kike Garcia (86e), en vain.



"Nous sommes heureux de cette victoire, je pense que nous avons fait un grand match jusqu'à la 80e minute... Ensuite deux erreurs de concentration ont conduit à ces deux buts et nous avons souffert plus que nous n'aurions dû. Avec le match que nous avons joué, nous ne méritions pas cette fin de match", a déclaré Lucas Vazquez au micro de Real Madrid TV.



"C'est le football, quand tu penses que le match est déjà terminé, il suffit d'une petite erreur et l'adversaire reprend confiance", a résumé Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Son homologue Luis Garcia Plaza, a lui pesté en estimant que le jeune attaquant madrilène Endrick aurait dû être exclu pour un coup de pied volontaire sur Mourino (83e), dont les images ont été amplement partagées sur les réseaux sociaux par les médias espagnols.



Dans les autres rencontres de la soirée, le Séville FC (12e, 8 points) a arraché son deuxième succès de la saison (2-1) sur sa pelouse face au promu Valladolid (18e, 5 points), grâce à la première réalisation de sa recrue nigériane Chidera Ejuke (85e).



En quête de stabilité après une saison cauchemardesque, le club andalou a officialisé dans la foulée la prolongation de contrat de son entraîneur Xavier Garcia Pimienta jusqu'en 2027.

Après avoir décroché sa première victoire le week-end dernier contre Gérone (2-0), Valence (17e, 5 points) n'est pas parvenu à confirmer et a dû se contenter d'un résultat nul (0-0) face à Osasuna (7e, 11 points).



Cette septième journée de Liga devait se poursuivre mercredi avec les rencontres du FC Barcelone (1er) face à Getafe (19e) et de Gérone (13e) contre le Rayo Vallecano (10e), avant le déplacement de l'Atlético Madrid (4e) à Vigo (9e) jeudi.