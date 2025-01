Liga : Le Real Madrid s'impose in extremis à Valence et s’empare de la tête 

Le Real Madrid a arraché une victoire in extremis à Valence (2-1) vendredi soir, en match en retard de la 12ème journée de Liga, pour s’installer en tête du championnat.



Hugo Duro a ouvert le score pour Valence à la 27ème minute, mettant les Merengues sous pression. Réduits à dix après l’expulsion de Vinicius Junior à la 79ème minute, les Madrilènes n’ont pourtant rien lâché.



Le vétéran Luka Modric a ramené le Real à égalité à la 85ème minute, seulement cinq minutes après son entrée en jeu, avant que Jude Bellingham, en sauveur, n’inscrive le but de la victoire à la 90ème+5. A l'issue de ce match initialement prévu le 2 novembre mais reporté après les inondations meurtrières dans le sud-est du pays, le Real est en tête de Liga avec 43 points, devant l'Atlético (41 pts), qui compte toutefois un match en moins, et le FC Barcelone (38 pts).



Les Colchoneros auront la possibilité de reprendre les commandes du championnat dès le 12 janvier lors de la réception d'Osasuna (19e journée).