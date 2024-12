Liga : L'Atlético renverse Barcelone in extremis et prend seul la tête

Mené et malmené, l'Atlético Madrid a renversé le FC Barcelone au bout du temps additionnel (2-1) et pris seul la tête du championnat d'Espagne samedi lors du choc de la 18ème journée au stade olympique de Montjuic.



Les hommes de Diego Simeone sont désormais seuls leaders, avec 41 points, et continuent leur série exceptionnelle de sept victoires consécutives en championnat (douze toutes compétitions confondues). Ils s'offrent aussi leur premier succès sur le terrain de Barcelone depuis 2006.



Le Barça enchaîne un deuxième revers consécutif à domicile, après celui face au promu Leganés (1-0) le week-end dernier, et poursuit les contre-performances en championnat, comptant une seule victoire sur les sept derniers matches, dont un revers à domicile le week-end dernier contre Leganés.



Avec 38 points, il est désormais sous la menace du Real Madrid, 3e (37 pts) avec deux matches de moins, qui devait affronter le FC Séville dimanche.



Largement dominateurs en première période, les hommes de Hansi Flick, suspendu et en tribunes, ont multiplié les occasions malgré l'absence de Lamine Yamal, blessé à la cheville et forfait pour trois ou quatre semaines.



Ils ont ouvert le score grâce à une action sublime avec Pedri, qui restait muet depuis douze matches, au début et à la finition. Après une récupération aux 30 mètres, l'Espagnol de 22 ans a trompé côté opposé Jan Oblak (1-0, 30e) après un une-deux peut-être pas complètement volontaire avec Gavi.

En fin de match, le gardien slovène allait réaliser plusieurs parades décisives en quelques minutes, notamment devant Raphinha, puis Pedri (86e, 87e).



Après n'avoir tenté aucun tir en première période, l'Atlético a finalement douché les Barcelonais sur son deuxième tir, à l'heure de jeu. De l'extérieur de la surface, Rodrygo de Paul a croisé sa frappe pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 60e).



À quelques secondes de la fin des six minutes de temps additionnel, alors qu'on se dirigeait vers un statu quo en tête du championnat, Alexander Sorloth a achevé les espoirs barcelonais en reprenant parfaitement un centre de Molina, touché par plusieurs jambes catalanes (90+6).



Les Barcelonais s'étaient pourtant procuré plusieurs occasions, avant l'égalisation madrilène: un lob de Raphinha sur la barre transversale (57e), un raté de Lewandowski devant les buts (76e).