Liga: Dernière revue pour le général Zidane

Le Real Madrid en ordre de bataille? Zinédine Zidane effectue ce samedi contre la Real Sociedad son ultime revue d'effectif avant d'affronter le Paris SG mercredi en Ligue des champions. Et l'armada merengue, 4e du Championnat d'Espagne, espère enfin marquer son territoire.

Fortifier la défense et se barricader à domicile, tel est le double défi du général Zidane lors de cette 23e journée, avant que le PSG ne vienne à l'assaut du stade Santiago-Bernabeu.

Le nul poussif samedi dernier contre Levante (2-2) n'a rassuré personne à Madrid, où tout le monde espère un sursaut de l'équipe double championne d'Europe en titre.

Surtout à domicile: sur son terrain, l'équipe merengue n'a pas gagné la moitié de ses matches cette saison (8 victoires sur 17 rencontres).

Mi-janvier, Zidane avait reconnu qu'il jouait peut-être son avenir sur ce huitième de finale contre Paris (14 février, 6 mars). Mais à l'approche du choc, l'entraîneur français refuse de s'apitoyer sur son sort. "Je ne pense qu'au prochain match, rien de plus", a-t-il dit le week-end dernier.

En principe, il devrait pouvoir aligner face aux Basques une équipe proche de celle attendue mercredi, avec le trio offensif "BBC" (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo) et une seule exception, Dani Carvajal sans doute aligné latéral droit alors qu'il sera suspendu face à Neymar.

Si offensivement la "Maison blanche" a repris quelques couleurs avec 13 buts inscrits en trois journées, c'est derrière que ça tangue: cela fait six matches de Liga d'affilée que le Real concède au moins un but (10 encaissés sur la période).

"Cela veut dire qu'il faut travailler encore plus", a souligné Zidane, qui a eu une semaine libre pour remettre de l'ordre. Suffisant pour retrouver un Real conquérant? Réponse samedi soir devant le Bernabeu, bien décidé à se chauffer la voix avant le grand soir européen.

Ce Barça-là commence à faire peur: leader invaincu du Championnat d'Espagne (1er, 58 pts), qualifié jeudi pour une nouvelle finale de Coupe du Roi contre Séville, le FC Barcelone est peut-être lancé vers un nouveau triplé Liga-Coupe-C1, comme en 2009 et 2015.

L'entraîneur Ernesto Valverde, qui fêtait vendredi ses 54 ans, se veut toutefois superstitieux: "Bien entendu, notre ambition est d'essayer de gagner tous les titres possibles. Mais je n'aime pas parler de triplé, de doublé avant que cela ne se produise", a dit le technicien.

Avant de recevoir Getafe dimanche, son équipe dispose de la meilleure attaque de Liga (60 buts inscrits), avec les deux meilleurs buteurs Lionel Messi (20 buts) et Luis Suarez (16).

En défense, en revanche, le poids des absences risque de se faire sentir au Camp Nou: Samuel Umtiti, impérial, est suspendu pour accumulation de cartons jaunes; Gerard Piqué souffre d'un genou, Thomas Vermaelen est convalescent et le Colombien Yerry Mina, qui a fait ses débuts jeudi en Coupe du Roi, est encore bien tendre. De quoi lézarder l'édifice barcelonais dimanche?

La meilleure défense de Liga, c'est celle de l'Atlético Madrid: 9 buts encaissés contre 11 au Barça. Et le dauphin "colchonero" (2e, 49 pts) se déplace samedi chez le dernier Malaga pour mettre la pression sur le leader blaugrana.

Clarence Seedorf n'a pas choisi la facilité: pour sa troisième expérience sur un banc de touche, le jeune technicien néerlandais a repris cette semaine les rênes du Deportivo La Corogne, privé de victoire depuis sept journées.

Actuellement relégable avec 17 points, le "Depor" espère rebondir lundi en clôture de la journée contre le Betis Séville. Et Seedorf s'est voulu combatif avant ses grands débuts.

"J'aime recevoir la patate chaude. C'est trop facile d'aller là où tout fonctionne déjà bien", a dit l'ancien milieu du Real Madrid. "Il faut changer cette énergie et être positifs. Il faut croire en ce que nous faisons". Baptême du feu lundi au stade Riazor!



Le programme (en heure GMT):

Samedi:

(12h00) Villarreal - Alavés

(15h15) Malaga - Atlético Madrid

(17h30) Leganés - Eibar

(19h45) Real Madrid - Real Sociedad

Dimanche:

(11h00) Séville FC - Gérone

(15h15) FC Barcelone - Getafe

(17h30) Celta Vigo - Espanyol Barcelone

(19h45) Valence - Levante

Lundi:

(20h00) Deportivo La Corogne - Betis Séville