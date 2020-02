Liga : Course au podium entre le Barça et Getafe

Le FC Barcelone, deuxième de Liga, et Getafe, troisième à dix points du leader, s'affrontent samedi dans le cadre de la 24e journée du Championnat d'Espagne pour tenter de suivre la cadence infernale dictée par le Real Madrid, seul en tête.

Le Barça, en pleine crise il y a dix jours et défait par Bilbao (1-0) en quart de finale de Coupe du roi le 6 février, a retrouvé des couleurs pour arracher la victoire contre le Betis Séville d'un Nabil Fékir survolté, le week-end dernier en championnat (3-2).

Mais les Catalans restent à trois points du rival madrilène, qui a essuyé sa première défaite en 21 matches toutes compétitions confondues contre la Real Sociedad (4-3) en Coupe d'Espagne jeudi, mais qui n'a plus connu la défaite en Liga depuis le 19 octobre à Majorque (1-0), lors de la 5e journée.

Les hommes de Zinédine Zidane recevront à Santiago-Bernabeu le Celta Vigo, 17e du championnat, dimanche à 21h00, pour tenter d'asseoir leur première place.

En embuscade sur la troisième marche du podium avec dix points de débours sur le Real, Getafe, qui s'offre une première partie de saison exceptionnelle, se déplacera donc au Camp Nou samedi (16h00).

L'objectif: résister au retour de l'Atlético Madrid, qui a connu un début de saison compliqué et un mois de janvier cauchemardesque, mais qui se relève peu à peu (4e de Liga à 13 pts du Real Madrid), après sa victoire contre Grenade le week-end passé.

Les Colchoneros devaient faire l'ouverture de cette 24e journée en se déplaçant vendredi sur le terrain du Valence CF, qui a certes battu le Barça 2-0 le 25 janvier, mais qui vient d'essuyer deux défaites consécutives contre Grenade en quart de finale de Coupe du roi le 4 février (2-1), et contre le surprenant Getafe, samedi (3-0).