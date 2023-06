Liga Bounou, meilleur joueur du FC Séville pour le mois de mai

L'international marocain Yassine Bounou a remporté le trophée Castore désignant le meilleur joueur du FC Séville pour le mois de mai, a annoncé le club andalou.



Grâce à ses performances à l’Europa League, notamment lors de la finale contre l’AS Rome, Bounou a été désigné meilleur joueur de l’équipe, a précisé le FC Séville sur ses réseaux sociaux.



Il s’agit de la deuxième reconnaissance de ce genre accordée au portier marocain après celle de janvier dernier. Cette saison, le FC Séville a remporté l’Europa League aux tirs au but (4 tab 1, 1-1 a.p.) contre l'AS Rome grâce à deux penaltys décisifs stoppés par Bounou qui a été élu MVP de la rencontre.



Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad de Casablanca, le gardien de but des Lions de l’Atlas a joué pour l’équipe réserve de l’Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016. Bounou est sous contrat avec le FC Séville jusqu’en 2025.