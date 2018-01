Libye et Nigeria, les qualifiés du groupe C

Au bout du suspense, la Libye a arraché le deuxième billet du groupe C qualificatif aux quarts de finale, après sa victoire par 1 but à 0, aux derniers souffles de la rencontre qui l'a opposée au Rwanda, dans le cadre de la troisième et ultime journée du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018), disputée au Grand stade de Tanger.

La réalisation des Libyens a été l'œuvre d’Elmutasem Abushnaf à la troisième minute du temps additionnel de la rencontre.

A l’issue de cette rencontre, le sélectionneur adjoint des Chevaliers de la Méditerranée, Darko Novic, a fait savoir : "Nous savions avant le match que la mission sera difficile, nous nous sommes préparés à tous les scenarii possibles, de la première à la dernière minute de la rencontre, nous avons marqué le but aux derniers souffles et nous sommes si heureux". Et d’ajouter que "le public marocain a toujours été de notre côté et nous a toujours soutenus pour aller de l'avant et marquer ce but", notant que "la chance n'a pas été du côté des joueurs, en particulier les attaquants et les changements effectués étaient pertinents, ce qui nous a permis d'inscrire ce but", rapporte la MAP.

Pour sa part, le sélectionneur rwandais, Antoine John Paul Hey, s'est dit déçu après la défaite et l'élimination de son équipe du championnat, estimant que "la défaite est toujours amère, surtout lors des derniers souffles de la partie".

"Nous devons être réalistes, nous avons raté l'occasion de se qualifier dans ce groupe, qui comprenait deux grandes équipes, le Nigeria et la Libye", ajoutant qu'"en général, nous sommes satisfaits de notre performance, nous avons été de bons ambassadeurs du football rwandais".

Lors des première et deuxième journées, les Chevaliers de la Méditerranée se sont d’abord imposés face à la Guinée Equatoriale (3-0), avant de s'incliner (0-1) face au Nigeria.

Parallèlement, cette même équipe nigériane s'est imposée face à la Guinée Equatoriale par 3 buts à 1, au Grand stade d'Agadir.

Secundino Salvador Nsi (40è) a ouvert le score pour la Guinée Equatoriale à cinq minutes de la fin du temps réglementaire de la première période, avant qu'Anthony Okpotu (58è), n'égalise pour les Nigérians. Ekundayo Ojo (69è), Rabiu Ali (83è, pen) ont doublé et triplé la mise pour les "Super Eagles".

Au terme de cette journée, le Nigeria se qualifie en tête du groupe C avec 7 points, une unité devant la Libye (2ème). La Guinée Equatoriale et le Rwanda quittent la compétition au stade du premier tour.