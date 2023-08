La Roumanie a remercié, mercredi, le Royaume du Maroc pour son "soutien important" pour la libération de l’otage roumain, Iulian Ghergut, détenu au Sahel depuis 2015.



Dans un communiqué, le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé la libération de cet officier de sécurité d’une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, près des frontières du Mali et du Niger, qui avait été enlevé le 4 avril 2015 par le groupe Al-Mourabitoune, rallié à Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), tout en remerciant le Maroc pour son "soutien important" pour sa libération.



Selon le ministère, Iulian Ghergut est actuellement en sécurité sur le territoire de la Roumanie où il est rentré mercredi. De son côté, le président Klaus Iohannis a remercié, via le réseau social X (ex-Twitter), les "partenaires extérieurs qui ont so