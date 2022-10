Lewandowski fier de remporter leTrophée Gerd Müller

Robert Lewandowski, attaquant polonais (FC Barcelone, ex-Bayern Munich), vainqueur du Trophée Gerd Müller décerné lundi lors de la cérémonie du Ballon d'Or, récompensant le meilleur buteur de la saison 2021-2022 (57 buts toutes compétitions confondues)



"Je suis très heureux, ravi et fier de remporter ce trophée, très heureux compte tenu du nom que porte ce trophée. Gerd a toujours été une source d'inspiration. Pendant la saison, avant la saison, je voulais me rapprocher de lui, battre certains de ses records. C'était un objectif.



Cela signifie beaucoup. C'est un très grand footballeur, une très grande personnalité. Alors merci. 41 buts en Bundesliga (inscrits lors de la saison 2020-2021, soit un de plus que le record détenu par Müller, NDLR). Je ne pensais pas que je pouvais battre ce record. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu atteindre cet objectif. J'ai beaucoup pensé à lui. Je tiens à remercier mes anciens coéquipiers du Bayern Munich (...) Je sais qu'il y a une nouvelle génération qui vient. Mais je suis toujours là !"