“Let Down ”, premier single de Paris Jackson

Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, a sorti récemment son premier single solo, Let Down. Un morceau qu'elle a écrit et dont le clip, un hommage au couturier Alexander McQueen, vient d'être dévoilé. Let Down est un avant-goût de Wilted, premier album solo de la jeune femme de 22 ans. Le disque sortira le 13 novembre prochain. "Je ressens tellement d'émotions. Je suis excitée. J'ai peur. Et je suis surtout reconnaissante et heureuse", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "La liberté de créer, n'avoir personne au-dessus de vous en train de vous dire quoi chanter, quoi écrire, c'est fantastique. C'est un cadeau", a ajouté Paris Jackson dans son communiqué. La fille du "King of Pop" n'est pas à sa première incartade musicale. Elle a dévoilé en début d'année un premier EP conçu avec son ancien compagnon Gabriel Glenn, The Soundflowers.