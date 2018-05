Les têtes de série restent en course au Med Avenir 2018

Les matches du second tour comptant pour la 31ème édition du Med Avenir 2018, dont les débats se déroulent actuellement au COC tennis à Casablanca, ont été marqués par des résultats conformes à la logique. Les quarts de finale de ce tournoi ITF, grade 1, verront la présence de l’ensemble des grosses raquettes à commencer, au tableau de simples garçons, par la tête de série n :1 et 8ème joueur mondial, le Tchèque Dalibor Svrcina, âgé à peine de 16 ans.

Celui-ci, exempt du tour d’entrée, a honoré son statut de favori, surclassant le Bahreini Ali Dawani après avoir scellé le sort de cette confrontation sur le score de deux sets nets : 6-2, 6-4.

Ce second tour a été fatal aux représentants du tennis national, au nombre de quatre, sortis par des adversaires retenus comme têtes de série. Ont vu leur parcours stoppé à ce stade A.Benchakroun, Walid Ahouda, Ismaïl Saadi, Achraf Nafaa, Y.Lalami Laaroussi et Adam Nagoudi défaits respectivement par l’Espagnol A.Colas Sanchez (n :12) : 7-5, 6-0, l’Estonien D.Glinka (n :15) : 6-2, 6-1, le Roumain F.Jianu (n :15) : 6-4, 6-1, le Biélorusse S.Ivanov (n :16) : 6-4, 6-0, ainsi que l’Espagnol C.Lopez Montagud (n :2) : 6-4, 6-1.

Au tableau simples filles, la joueuse marocaine Dia El Jardi n’a pu aller au-delà des huitièmes de finale. 63ème mondiale et tête de série n:5 du tournoi, la sociétaire du club l’ACCA a été éliminée par l’Américaine C.Owensby, 257ème ITF, qui s’était imposée en 7-6 (5), 6-1.

Tout comme Dia El Jardi, sa coéquipière Omaima Aziz (n :14) a été éliminée par la Britannique D.Martins (n :12) : 5-7, 6-4, 6-2. Quant à Hind Semlali, elle a été battue (6-2, 6-0) par la Russe K.Rakhimova, 34ème ITF et tête de série n : 1 du tournoi .

Au tableau du double, il y a lieu de signaler que deux paires marocaines devaient disputer le tour des quarts de finale. Chez les garçons, l’on est sûr que la présence d’un joueur ou d’un tandem au dernier carré est assurée en raison de la confrontation opposant Aissa Benchakroun et Achraf Nafaa à Lalami Laaroussi associé au Biélorusse Simon Anthony Ivanov.

Enfin, chez les filles, Dia El Jardi et Yasmine Mansouri devaient croiser le fer avec le tandem renfermant la Géorgienne Zozia Kardava et la Roumaine C.Manu.