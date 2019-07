Les stars qui vivent avec une maladie mentale : Selena Gomez

Attaques de panique, anxiété et dépression



La célébrité est chèrement payée par certaines vedettes et la chanteuse en sait quelque chose : en pleine tournée en 2016, elle s’est présentée à un centre de désintoxication afin de recevoir de l'aide. La chanteuse, qui est parmi les plus suivies sur Instagram, souffrait d’attaques de panique régulières, d’épuisement et de constante anxiété. Selena Gomez aborde maintenant la vie d’une manière plus simple et tente d’accueillir chaque moment avec sérénité