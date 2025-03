Les stades retenus pour la CAN-U17 au Maroc

Quatre stades situés dans les villes de Casablanca, Mohammedia, Berrechid et El Jadida accueilleront les matchs de la 15e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, prévue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc.



Il s’agit du stade Larbi Zaouli à Casablanca, du stade El Bachir à Mohammedia, du stade municipal de Berrechid, ainsi que du stade El Abdi à El Jadida, a indiqué jeudi la Confédération africaine de football (CAF) dans un communiqué publié sur son site internet.



Le coup d'envoi de la compétition sera donné samedi 30 mars au stade El Bachir à Mohammedia, où le Maroc, pays hôte, affrontera l'Ouganda, pour le compte du groupe A, à partir de 22h00.



Pour ce qui est des autres matchs de la 1ère journée, la Tanzanie croisera le fer, le lendemain, avec la Zambie (14h00) en match de clôture de la première journée du groupe A. Le stade Larbi Zaouli de Casablanca abritera une affiche palpitante du groupe B entre le Burkina Faso, médaillé de bronze lors de la dernière édition, et le Cameroun, double vainqueur du tournoi, à 17h00, précise la même source.

Le même stade sera le théâtre, à 20h00, d’une confrontation entre l'Afrique du Sud, finaliste de l'édition 2015, et l'Egypte, championne de l'édition 1997.



Les rencontres des groupes C et D se dérouleront mardi 1er avril, avec en tête d'affiche le Sénégal, tenant du titre, qui sera opposé à la Gambie au stade El Abdi à 14h00, tandis que la Somalie affrontera la Tunisie à 17h00, ajoute la CAF.



Dans le groupe D, le Mali, quatrième de la dernière édition, sera opposé à l’Angola à 17h00, tandis que la Côte d'Ivoire, ancienne lauréate du tournoi, cherchera à bien débuter sa campagne face à la République Centrafricaine à 20h00.

La Coupe d'Afrique des nations U17 de la CAF servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde U17 de la FIFA.

Le continent africain sera représenté par dix équipes lors de cette édition élargie du tournoi mondial, qui se tiendra au Qatar plus tard dans l’année.



Ci-dessous la composition des groupes :

Groupe A : Maroc-Tanzanie-Ouganda-Zambie

Groupe B : Burkina Faso-Cameroun-Egypte-Afrique du Sud

Groupe C : Gambie-Sénégal-Somalie-Tunisie

Groupe D : Angola-Centreafrique-Côte d’Ivoire-Mali.