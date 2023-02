Les sites web de la MAP cibles d'une cyberattaque DDOS

Les différents sites web de l’Agence marocaine de presse (MAP) ont été la cible, depuis lundi dernier, d’une attaque Deny service (DDOS), qui a causé de nombreuses perturbations rendant leurs accès difficiles.



Cet incident grave ne peut pas être expliqué en dehors des tensions géopolitiques qui pèsent sur la région, en témoigne l’intensité de cette cyber-attaque contre un établissement public.



Les ingénieurs de la MAP ont constaté un flux anormalement massif qui a saturé la bande passante des liens Internet où sont hébergés ces sites, avant de déclarer l'incident au MACERT, le Centre de veille de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI).



Une fois l’attaque constatée, les ingénieurs de la MAP ont mis en place une cellule de crise avec leurs partenaires pour éviter une indisponibilité totale des sites web et renforcer la sécurité au niveau des dispositifs de sécurité mise en place pour faire face aux perturbations qui peuvent survenir.



Une attaque par déni de service est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service et d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser.