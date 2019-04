Les sciences politiques sous la loupe à la FSJES de Mohammedia

«Questions de science politique : approches théoriques», l’ouvrage de Said Khomri, chef du département du droit public à la FSJES de Mohammedia, a été honoré par la cinquième édition du Printemps du livre de la FSJES de Mohammedia à l’occasion d’une cérémonie de signature accompagnée d’une lecture critique effectuée par les professeurs Abderrahim El Allam et Najib Mouhtadi.

Pour Abderrahim El Allam, professeur des sciences politiques à ladite FSJES, ce livre met en relief la connexion entre les sciences politiques et les autres sciences.

Les concepts d’Etat, de l’idéologie, des régimes et des acteurs politiques, a-t-il ajouté, ont été clairement décortiqués par cet ouvrage qu’il a qualifié de manuel qui vient enrichir la bibliothèque universitaire qui manque de ce genre de publications.

Selon Abderraim El Allam, tout chercheur en sciences politiques et sociales doit traiter son sujet avec objectivité loin des stéréotypes et des idées reçues.

Pour Najib Mouhtadi, président du Laboratoire des études politiques et de gouvernance territoriale, le livre de Said Khomri, n’a rien d’un manuel. Bien au contraire. Se situant entre la philosophie et la sociologie politique, il est le fruit d’une recherche et d’un exercice de réflexion théorique sur les grandes questions de sciences politiques.

Les médias, la communication, les notions de pouvoir politique et de démocratie, sont autant de questions pointues qui ont été abordées par Said Khomri dans le cadre d’un retraçage des grandes mutations qu’ont connues les sciences sociales, a-t-il tenu à préciser.

Pour le président du Laboratoire des études politiques et de gouvernance territoriale, ce livre offre le plaisir d’une balade synchronisée entre les notions phares des sciences politiques, tels le développement politique, les structures politiques et la communication politique.

Pour Said Khomri, professeur des sciences politiques et coordonnateur du master des sciences politiques et de communication politique à la FSJES de Mohammedia, l’ouvrage en question est une lecture dans un domaine scientifique, certes jeune, mais épineux et très lié à d’autres sciences telles que la sociologie et l’économie. C’est un retour aux fondements théoriques soigneusement consignés dans les œuvres des théoriciens fondateurs et des rénovateurs.

Said Khomri a donc appelé les étudiants-chercheurs à s'inspirer de ces méthodes, outils et approches afin de s’approprier les clés requises pour mieux identifier, comprendre et expliquer les phénomènes politiques.

Cet ouvrage traite, selon l’auteur, de problématiques intimement liées aux sciences politiques comme l’Etat, le développement politique, le pouvoir politique, les partis politiques, entre autres.

Said Khomri a, par ailleurs, déploré la médiocrité des budgets affectés à la recherche sur le terrain. Il a, à cet effet, appelé à la mise en place de moyens matériels et logistiques requis pour la restitution des leçons pratiques dédiées aux étudiants-chercheurs.

C’est une publication de l’Association marocaine des sciences politiques. Le livre essaie de rompre avec des «sujets/clichés» fruits d’une nouvelle tendance qui favorise le travail de (recherche) sur des thèmes préconçus sans se référer aux fondements théoriques et aux normes méthodologiques.

Sciences politiques et personnels politiques ont tout deux été également à l’honneur lors de la cinquième édition du « Printemps du livre » organisé par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia du 23 au 26 avril 2019.

Mohammed Elyazghi et Mohamed Bensaid Ait Idder, deux mémoires vivantes de l’histoire politique contemporaine marocaine, sont allés à la rencontre des professeurs, chercheurs et étudiants de la Faculté qui a servi de toile de fond pour une reprise nostalgique, objective et critique des grandes mutations qu’a connues la vie politique marocaine.

Deux rencontres mémorables qui marqueront les esprits des jeunes étudiantes et étudiants qui ont découvert, pour la première fois, à quoi ressemble un vrai leader politique.