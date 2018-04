Les sanctions de la commission de discipline

La commission centrale de discipline de la Fédération Royale marocaine de football réunie mardi 10 avril a pris les décisions suivantes:



En Botola Maroc Telecom D1:

- Suspension de Mohammed Amine Sebbar, joueur de l'Olympic club de Safi (OCS) pour quatre matchs dont deux avec sursis assortie d'une amende de 2.000 dhs (Art.86 du code disciplinaire).

- Suspension de Mohamed Hamdane, joueur de l'OCS pour un match (Art.53 du code disciplinaire).

- Suspension de Adel Hasnaoui, joueur du Difaâ Hassani d'El Jadida pour deux matchs fermes (Art.85 du code disciplinaire).

- Suspension de Ossiou Tahyoune, joueur de l'Ittihad Riadi de Tanger pour un match (Art.53-2 du code disciplinaire).

- Suspension de M.Ahmed Boukataya, secrétaire général de l'OCS pour six matchs dont trois avec sursis assortie d'une amende de 6.000 DHS (Art.86 du code disciplinaire).

- Suspension de M. Abderahim Benkhati, entraîneur des gardiens de but de l'OCS pour six matchs dont trois avec sursis (Art.86 du code disciplinaire).

- Amende de 5.000 DHS à l'encontre de l'OCS après utilisation de fumigènes lors du match face au Hassania Union Sport d'Agadir (24e journée/Art. 105 du code disciplinaire).

- Amende de 25.000 DHS à l'encontre du Hassania Union Sport d'Agadir pour utilisation de fumigènes lors du match face à l'OCS pour le compte de la 24e journée (Art. 105 du code disciplinaire/cas de récidive).

- Amende de 2.000 DHS à l'encontre de l'OCS après que ses joueurs aient écopé de six avertissements lors du match face au Hassania Union Sport d'Agadir pour le compte de la 24e journée (Art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 DHS à l'encontre du Difaâ Hassani d'El Jadida après que ses joueurs aient écopé de trois avertissements et une expulsion lors du match face au Racing club de Casablanca pour le compte de la 24e journée (Art.89 du code disciplinaire).



En Botola Maroc Telecom D2

- Suspension de Issouffou Maro Oayo joueur du Mouloudia club d'Oujda pour deux matchs fermes (Art.85 du code disciplinaire).

- Suspension d'Iliass Ouahid, joueur de l'Union Oujda pour un match ferme (Art.53-2 du code disciplinaire).