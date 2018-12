Les sanctions de la Commission de discipline

La Commission centrale de discipline s'est réunie mardi 18 décembre 2018 et a décidé ce qui suit:

En Botola Maroc Telecom D1

12ème journée:

- Amende de 50.000 dhs à l'encontre de l'AS FAR après usage par ses supporters de fumigènes lors du match face au FUS de Rabat (cas de récidive/art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 20.000 dhs à l'encontre de l'AS FAR après que l'un des supporters du club ait accédé à l'aire de jeu, ce qui a causé l'arrêt du match face au FUS de Rabat (art.105 du code disciplinaire).

- Suspension d’Abdelilah Belkhal, accompagnateur du Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) pour un match ferme assortie d'une amende de 4.000 dhs pour avoir protesté contre les décisions du 4ème arbitre assistant lors du match face au Youssoufia club de Berchid (CAYB) (art.86 du code disciplinaire).

- Suspension de Tarik Astiti, joueur du DHJ pour deux matchs fermes après une action violente envers un joueur du CAYB (art.85 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du DHJ après que ses joueurs aient écopé de trois avertissements et une expulsion face au CAYB (art.89 du code disciplinaire).



En Botola Maroc Telecom D2

12ème journée:

- Suspension de Mohamed Amouh, joueur de la Jeunesse sportive Kasbat Tadla (JSKT) pour quatre matchs fermes assortie d'une amende de 2.000 dhs pour avoir proféré des insultes contre l'arbitre du match face au Moghreb Athletic de Fès (MAS) (art.86 du code disciplinaire).

- Suspension de Salahedine Hamani, joueur de la JSKT, pour quatre matchs fermes assortie d'une amende de 2.000 dhs pour insultes à l'encontre de l'arbitre du match face au MAS (art.86 du code disciplinaire).

13ème journée:

- Amende de 5.000 dhs à l'encontre du KAC de Kénitra après que son public ait jeté des projectiles vers l'aire de jeu lors du match face à l'Union sportive Sidi Kacem (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre du Raja de Béni Mellal (RBM) après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à la Jeunesse sportive Massira (JSM) (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre de la JSM après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au RBM (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre du MAS après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au Widad sportif Témara (WST) (art.89 du code disciplinaire).