Les sanctions de la Commission de discipline et de fair-play

La Commission Centrale de discipline et de fair-play s’est réunie mercredi 12 juin 2019 et a décidé ce qui suit :

En Botola Maroc Telecom D1

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du Wydad Athletic Club (WAC) pour usage de fumigènes par son public lors du match face à l’Olympique Club de Khouribga (OCK) selon l’article 105 du code disciplinaire.

Amende de 10.000 dirhams à l’encontre du WAC après envahissement du terrain par son public après la fin du match face à l’OCK (art.105 du code disciplinaire).

Le WAC devra s’acquitter des dégâts causés par son public suite à l’envahissement de l’aire de jeu du Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca à la fin du match face à l’OCK après évaluation des frais par l’administration du stade.

Suspension de deux matchs à l’encontre de Yassine Houassli, joueur de l’OCK dont un avec sursis suite à son expulsion lors du match face au WAC.

29ème journée :

Infliger à l’Olympic Club de Safi (OCS) deux matchs à huis clos assortis d’une amende de 75.000 dirhams après envahissement du stade Massira par son public lors du match face au Kawkab Athletic Club de Marrakech (KACM) ce qui a causé la suspension du match pendant vingt-et-une minutes. Le public de l’OCS a également fait usage de fumigènes, jeté des projectiles et des barres en fer vers l’aire de jeu.

Suspension du secrétaire général de l’OCS, Ahmed Bougataya pour un match assortie d’une amende de 4.000 dirhams pour protestations exagérées envers le corps arbitral du match face au KACM (art.86 du code disciplinaire).

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du KACM après l’usage par son public de fumigènes lors du match face à l’OCS (art.105 du code disciplinaire).

Amende de 2.000 dirhams à l’encontre de l’OCS pour avoir récolté cinq avertissements et une expulsion lors du match face au KACM (art.89 du code disciplinaire).

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du Moghreb Athletic Tétouan (MAT) pour usage par son public de fumigènes lors du match face au Raja Club Athletic (RCA) selon l’article 105 du code disciplinaire.

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du RCA pour usage par son public de fumigènes lors du match face au MAT (art.105 du code disciplinaire).

Amende de 2.000 dirhams à l’encontre du MAT pour avoir cumule six avertissements lors du match face au RCA (art.89 du code disciplinaire).

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du Rapid Club Oued Zem pour usage par son public de fumigènes lors du match face à l’OCK (art.105 du code disciplinaire).

30ème journée :

Suspension du joueur du Difaâ Hassani d’El Jadida (DHJ), Youssef Agardoum pour deux matchs dont un avec sursis suite à son expulsion lors du match face au RCA.

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du RCA après l’usage par son public de fumigènes lors du match face au DHJ (art.105 du code disciplinaire).

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du DHJ après l’usage par son public de fumigènes lors du match face au RCA (art.105 du code disciplinaire).

Suspension du joueur du Hassania Union Sport d’Agadir, Ayoub El Qasmi pour deux matchs dont un avec sursis suite à son expulsion lors du match face au Chabab Rif Al Hoceima (CRA).

Suspension du joueur du HUSA, Amine Sadiki pour deux matchs dont un avec sursis suite à son expulsion lors du match face au CRA.

Amende de 25.000 dirhams à l’encontre du KACM après l’usage par son public de fumigènes et jet de sièges vers l’aire de jeu lors du match face au WAC (art.105 du code disciplinaire).

Le KACM devra s’acquitter des dégâts causés par son public au Grand stade de Marrakech après évaluation par l’administration du stade.

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre du WAC après l’usage par son public de fumigènes lors du match face au KACM (art.105 du code disciplinaire).

Amende de 20.000 dirhams à l’encontre de l’OCK après l’usage par son public de fumigènes lors du match face au Mouloudia Club d’Oujda (MCO) selon l’article 105 du code disciplinaire.