Les sanctions de la Commission de discipline et de fair-play

La Commission centrale de discipline et de fair-play s'est reunie mercredi 20 février 2019 et a décide ce qui suit:

En Botola Maroc Telecom D1:

18ème journée:

- Amende de 50.000 dirhams à l'encontre du Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) après l'usage et le jet par son public de fumigènes vers l'aire de jeu du match face à la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) ce qui a causé la suspension du match (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 25.000 dirhams à l'encontre du Youssoufia club de Berchid (CAYB) après l'usage par son public de fumigènes (cas de récidive/1ère fois) lors du match face au Raja Club Athletic (RCA) (article 105 du code disciplinaire).

- Amende de 30.000 dirhams à l'encontre du Hassania Union Sport d'Agadir (HUSA) après l'usage par son public de fumigènes (cas de récidive/2ème fois) lors du match face à l'AS FAR (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 5.000 dirhams à l'encontre du Rapid Club Oued Zem (RCOZ) après jet de projecticles vers l'aire de jeu lors du match face à l'Olympic club de Safi (OCS) (article 105 du code disciplinaire).

- Suspension du joueur du HUSA, Mehdi Oubilla pour quatre matchs dont deux avec sursis assortie d'une amende de 3.000 dirhams suite à son expulsion lors du match face à l'AS FAR pour propos injurieux à l'encontre de l'arbitre du match (art.86 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre de l'OCS après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face au RCOZ (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du HUSA après que ses joueurs aient écopé de trois avertissements et une expulsion lors du match face à l'AS FAR (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre de l'AS FAR après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au HUSA (art.89 du code disciplinaire).

En Botola Maroc Telecom D2:

19ème journée:

- Suspension du joueur du club Riadi Salmi, Haitem El Bahja pour trois matchs assortie d'une amende de 2.250 dirhams suite à son expulsion lors du match face à l'Olympic Dcheira (OD).

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre du club Riadi Salmi après que ses joueurs aient écopé de trois avertissements lors du match face à l'OD (art.89 du code disciplinaire).

20ème journée:

- Suspension du joueur du MAS, Mohamed Saoud pour trois matchs assortie d'une amende de 2.250 dirhams suite à son expulsion lors du match face au Wydad Athletic de Fès (WAF).

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre du MAS après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements et une expulsion lors du match face au WAF (art.89 du code disciplinaire).

- Suspension du joueur de l'OD, Mehdi Dibi, pour un match ferme suite à son expulsion lors du match face au Raja de Béni Mellal.

- Amende de 1.500 dirhams à l'encontre de la Jeunesse Kasbat Tadla (JSKT) après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au WAF (art.89 du code disciplinaire).