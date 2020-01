Les sales besognes de Larbi Naji

Assurément la rencontre qui a opposé dimanche la Renaissance sportive de Berkane au Raja de Casablanca a tenu toutes ses promesses ! Quatre buts inscrits et un rythme effréné ont marqué ce match au grand bonheur du nombreux public présent au stade municipal de Berkane. Aussi bien les hommes de Tarek Skitioui que ceux de Jamal Sellami nous ont gratifiés d'un spectacle qui fait honneur à notre football. Engagement physique et technique des 22 joueurs allié aux tactiques adoptées par les deux jeunes techniciens nationaux et à l'ambiance dans les gradins ont abouti à un match qui n'a rien à envier à ceux d'Europe ou d'Amérique latine.

Nous n'allons pas revenir sur les péripéties de cette confrontation dont, somme toute, le nul a été équitable. Même si, à notre avis, Redouane Jiyed a privé le Raja d'un penalty flagrant lors des derniers souffles de la partie. Cependant, cette fête footballistique a été gâchée par la grave blessure du jeune espoir de notre football, Mahmoud Benhalib. Le joueur rajaoui, tout content d'avoir renouvelé son contrat avec les Verts et qui avait retrouvé toute sa verve, a été délibérément abattu par Larbi Naji, ex-sociétaire de l'ASS.

Benhalib souffrirait d'une rupture aux ligaments qui pourrait l'éloigner des stades pour une longue durée. Les sales besognes de cet individu ne se sont pas arrêtées là ! Non, Larbi Naji a agressé Ben Malongo, Abdelilah Hafidi et Mouhcine Metouali sans que le referee de service ne daigne lever le petit doigt. Il a fallu attendre la 71ème minute et le penalty provoqué par ce même « boucher » pour qu'il écope, enfin, d'un carton jaune! Sous d'autres cieux, Larbi Naji aurait été renvoyé aux vestiaires illico-presto après la charge irrégulière sur Mahmoud Benhalib ! Mais Redouane Jiyed, censé protéger les joueurs, avait une tout autre opinion!