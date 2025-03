Les revenus mondiaux de la musique enregistrée battent un nouveau record

Conférence-débat



Une conférence-débat sous le thème "Ecrire pour l'enfance: Le tigre dans la nuit" se tiendra, les 3 et 4 avril à l'Institut Cervantès de Tanger, avec la participation de l'écrivaine espagnole Mónica Rodríguez.

Cette rencontre sera l'occasion d'explorer l'œuvre et la manière dont l'autrice Mónica Rodríguez conçoit la littérature pour enfants et jeunes. Elle sera suivie d'un débat avec les participants sur la lecture et l'écriture, en particulier celle destinée à ce public.



Née à Oviedo en 1969, Mónica Rodríguez est diplômée en sciences physiques et spécialisée en énergie nucléaire. Elle a publié plus de soixante-dix livres et reçu de nombreux prix, dont le prix Barco de Vapor en 2023, le prix Edebé en 2022, ou encore le prix de la Fondation Cuatrogatos à sept reprises, la dernière en 2024.

Cinq de ses livres ont été distingués par le White Ravens de la bibliothèque de Munich. Elle a remporté à deux reprises le prix des meilleurs livres du Banco del libro du Venezuela (2021 et 2023).



Projection



Le ciné-club virtuel "Rendez-vous avec le cinéma" de l'Institut Cervantès débute sa programmation pour l'année 2025 avec la projection du film "La paradoja de Antares" (Le paradoxe d'Antarès), de Luis Tinoco.

Le film, qui sera mis en ligne du 1er au 15 avril, raconte l'histoire d'Alexandra, une scientifique en service au radiotélescope, qui reçoit un signal qui pourrait répondre à l'une des questions les plus transcendantes de l'humanité. Elle ne dispose que de quelques heures pour le vérifier, mais un problème familial inattendu va la forcer à se lancer dans une lutte interne dramatique dans une course contre la montre pour percer l'un des plus grands mystères de l'univers.



Atelier



Le Centre culturel Iklyle de Tétouan organise ce dimanche un atelier de formation sous le thème "Les stratégies efficaces pour gérer votre carrière professionnelle".

Cette formation sera l'occasion pour les participants d'explorer les meilleures pratiques pour structurer, dynamiser et évoluer dans leurs carrières professionnelles.