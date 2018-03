Les relations parlementaires maroco-chiliennes passées en revue à Santiago du Chili

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est entretenu, lundi à Santiago, avec la présidente de la Chambre des députés de la République du Chili, Maya Fernández Allende.

Lors de cette rencontre, la première entre les deux responsables parlementaires, Habib El Malki qui était accompagné de l’ambassadrice du Maroc au Chili, Kenza Elghali, a mis l'accent sur l’excellence des relations de coopération existant entre les institutions législatives marocaine et chilienne.

Le responsable marocain a également affirmé que la signature, dernièrement à Rabat, d'une convention-cadre de coopération entre la Chambre des représentants et la Chambre des députés chilienne témoigne de la solidité des relations unissant les deux institutions, appelées à promouvoir l'ouverture de nouveaux horizons de coopération parlementaire et à contribuer à la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Dans une déclaration à la MAP, Habib El Malki a indiqué que le Maroc et le Chili œuvrent pour un meilleur rapprochement entre leurs deux peuples respectifs, notamment à travers leurs parlements et en renforçant davantage la diplomatie parlementaire au service des intérêts communs.

Le président de la Chambre des représentants a également fait savoir que sa rencontre avec la présidente de la Chambre des députés chilienne a permis un échange de points de vue dans l’objectif d’"agir de concert dans le respect des fondements de la diplomatie parlementaire et pour une meilleure action et une représentativité agissante de nos institutions au sein des organisations internationales".

Habib El Malki a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dimanche dernier à Valparaiso, à la cérémonie officielle d'investiture du président chilien Sebastián Piñera.

La veille, il a été reçu au siège de l’Ecole diplomatique à Santiago par le nouveau locataire du Palais présidentiel de la Moneda.