Les regrets de Kate Winslet

Depuis le début de l’affaire Weinstein et du scandale sur les violences sexuelles qui touche Hollywood depuis plusieurs mois, Kate Winslet brillait par son silence. La star de Titanic ne s’était en effet jamais exprimée sur le sujet. Elle a cependant changé d’avis et décidé de prendre la parole lors d’une tribune de choix : en recevant son prix spécial lors des London Critics Circle Film Awards, qui se sont déroulés à Londres le 28 janvier dernier.

Si elle ne nomme personne dans son discours, tout laisse entendre qu’elle cible Harvey Weinstein, ou encore Woody Allen, à demi-mot. « Alors que des femmes du monde entier et de tous les horizons ont défilé le weekend dernier, pour lutter encore une fois contre le harcèlement sexuel, j’ai réalisé que je ne pouvais pas être là ce soir et garder pour moi les amers regrets que j’ai, après avoir travaillé avec certains individus. J’aurais aimé ne pas l’avoir fait », a-t-elle affirmé.

La star affirme également avoir compris que le silence n’était plus une option : « Je me suis rendu compte qu’en ne disant rien, je pouvais contribuer à la douleur de beaucoup d’hommes et de femmes courageux. Le harcèlement sexuel est un crime. » Un discours engagé, largement salué par le public, lui permet de se ranger au côté des célébrités qui soutiennent le mouvement Time’s Up, et qui se sont récemment illustrées lors des Golden Globes et des Grammy Awards.