Les recettes douanières en hausse de 8,3% à fin août 2025

Les recettes douanières nettes se sont établies à 65 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2025, en hausse de 8,3% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).



Ces recettes, provenant des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation et de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 63 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).



Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane ont atteint 10,827 MMDH, en hausse de 3,7%.

Pour ce qui est des recettes nettes provenant de la TVA à l'importation, elles se sont établies à 40,534 MMDH, en progression de 7,1%.



Quant aux recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, elles ont atteint 13,635 MMDH, en hausse de 16,1% en glissement annuel, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 41 MDH.



Les recettes douanières brutes ont atteint, pour leur part, 65,057 MMDH à fin août 2025, en amélioration de 8,2% par rapport à leur niveau à fin août 2024.