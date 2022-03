Les raquettes étrangères imposent leur loi au MED Avenir

Le MED Avenir, tournoi international juniors de grade 1 du COC, a pris fin samedi en apothéose avec les finales simple et double sur le central du club. Chez les filles, c’est la Tchèque Teresa Valentova qui a remporté la finale face à la Britannique Ranah Stoiber ( 6-2,6-2), tandis que chez les garçons, le Belge Gilles Arnaud Bailly s’est adjugé le trophée après sa laborieuse victoire contre l’Italien Giammarco Gondolfi (6-2,4-6,6-4)



Fin de clap pour la 34ème édition du MED Avenir du COC, l’un des plus prestigieux tournois juniors de grade 1. Pendant une semaine, le club des « Sang et Or « a vibré au rythme de cet événement qui a connu une affluence digne des grandes manifestations tennistiques. Aussi bien sur le plan sportif, que celui de l’animation, les Cocistes ont réussi leur pari.



Le président du club, Abderrahim Houari, entouré du staff du comité d’organisation, n’a pas caché sa satisfaction face au succès de cette 34e édition. « Après une interruption de deux saisons due au Covid, notre tournoi a gardé la même ferveur et la même passion tant sur le plan sportif qu’au niveau de l’organisation », a-t-il tenu à rappeler.



Seul bémol, les éliminations des joueurs et joueuses marocains qui ne sont pas parvenus à dépasser le seul premier tour. Tous ceux qui suivent l’actualité tennistique s’y attendaient. La formation de haut niveau fait particulièrement défaut dans cette discipline qui a perdu son lustre d’antan. Et pourtant l’espoir était permis avec 3 joueuses, en l’occurrence Malak El Allami, Manal Ennaciri et Amina Zeghlouli qui ont réussi à passer le 1er tour avant de s’effondrer au second.



En revanche, les 4 garçons marocains admis au tableau final, à la faveur d’une wild card, n’ont pas dépassé le cap du premier tour. Mohamd Nabihi, Ilyas Fahim, Karim Bennani et Hamza El Amine, malgré tous leurs efforts, ont été éliminés dès leur entrée en lice. La FRMT est plus que jamais interpellée. Le marasme du tennis national a trop duré.



Concernant les autres résultats, la logique a été respectée puisqu’on a retrouvé en finale filles des têtes de série qui ont assuré leur parcours. C’est ainsi que la Tchèque Teresa Valentova, 53ème joueuse mondiale et tête de série n°4, a remporté la finale face à la Britannique Ranah Stoiber 47ème joueuse mondiale et tête de série n°3 en deux sets identiques 6-2,6-2.



En revanche, chez les garçons, l’Italien Giammarco Gondolfi, classé 148ème mondial, a réussi une belle performance en accédant à la finale où il a trébuché difficilement face au Belge Gilles Arnaud Bailly, 49ème mondial et tête de série n°3 en trois sets 6-2,4-6,6-4. Le Transalpin a créé la surprise en demi-finale en battant la tête de série n°1 du tournoi, en l’occurrence le Français Paul Inchauspe 30ème joueur mondial.



Ce tournoi a donc pris fin en apothéose avec la remise des coupes aux vainqueurs dans une ambiance bon enfant. Parallèlement au volet sportif, le COC a organisé de nombreuses activités dont le traditionnel Kid’s Day qui a vu la participation de nombreux jeunes de clubs, des tombolas, une soirée de gala et surtout une table ronde sur le rôle des parents ayant des enfants qui jouent au tennis, et qui fut particulièrement animée.

Vivement la 35ème édition.



A .B