Les professionnels du tourisme de Montpellier explorent le potentiel de la région de Fès-Meknès

Le Conseil régional du tourisme (CRT) de Fès-Meknès a organisé samedi à Fès un workshop avec des agents de voyages de Montpellier et sa région afin de promouvoir les atouts touristiques de la région et de renforcer les collaborations.



L'événement a permis des échanges fructueux entre les professionnels du tourisme des deux régions, et a mis en lumière le potentiel touristique diversifié de Fès-Meknès.

Les participants français, incluant 14 agents de voyages et un représentant de l'aéroport de Montpellier, ont bénéficié d'un programme de 48 heures comprenant des visites de Fès, Meknès, Volubilis et de la station thermale de Moulay Yacoub.



Dans une déclaration à la MAP, le président du CRT Fès-Meknès, Ahmed Sentissi, a souligné l'importance stratégique de ce workshop avec les agents de voyages de Montpellier et sa région.



Il a insisté sur le rôle de ces rencontres pour promouvoir la destination Fès-Meknès auprès du marché touristique français et pour développer des partenariats durables avec les professionnels du secteur.



M. Sentissi a rappelé les efforts constants déployés par le CRT pour diversifier l'offre touristique régionale et adapter sa stratégie promotionnelle aux exigences du marché international, notamment en misant sur des niches comme le tourisme culturel, le thermalisme, l'écotourisme et le golf.



Il a précisé que ce workshop s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie plus large de collaboration avec la France, matérialisée par des partenariats conclus avec cinq aéroports français, dont celui de Montpellier, pour accroître la connectivité aérienne et le flux de touristes.



M. Sentissi a également mis en avant la volonté du CRT de positionner la région de Fès-Meknès comme une destination touristique leader au Maroc et en Afrique, en capitalisant sur sa richesse culturelle et historique, la diversité de ses paysages et la qualité de ses infrastructures.



Il a notamment évoqué les importants événements touristiques organisés par la région, tels que la CRT Cup de Golf et le FITAM, qui contribuent à renforcer sa visibilité et son attractivité auprès des touristes nationaux et internationaux.

Ces partenariats avec les aéroports français, a-t-il ajouté, sont essentiels pour faciliter l'accès à la région et soutenir la croissance du secteur touristique.



Dans une déclaration similaire, le directeur d'une agence de voyages à Montpellier, Thierry Vallon, a exprimé son enthousiasme quant au potentiel touristique de la région de Fès-Meknès, se disant "agréablement surpris" par la richesse culturelle et historique de Fès, ainsi que par la sécurité et la propreté qui y règnent.

Fort de ses 40 ans d'expérience dans le tourisme international, il a souligné l'importance de développer davantage le produit touristique culturel de la région pour attirer la clientèle européenne.



M. Vallon a souligné son intention de créer deux circuits touristiques (4 et 6 jours) spécifiquement dédiés à la région de Fès-Meknès, en partenariat avec avec des compagnies aériennes, et a encouragé le CRT à poursuivre ses efforts pour promouvoir cette destination unique auprès du marché européen.



Il a conclu en affirmant sa conviction que Fès-Meknès possède tous les atouts pour devenir une destination phare du tourisme culturel.