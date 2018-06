Les préparatifs du Forum des Nations unies sur la fonction publique vont bon train du 21 au 23 juin 2018 à Marrakech

Les préparatifs du Forum des Nations unies sur la fonction publique, prévu du 21 au 23 juin 2018 à Marrakech, ont été lancés mercredi à Rabat.

Organisé par le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique en partenariat avec le département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations unies, ce forum réunira environ 800 participants, dont des ministres, des experts et de hauts responsables des cinq continents afin de discuter de la transformation de la gouvernance et la façon dont les gouvernements, les institutions et les administrations publiques peuvent s'organiser afin de travailler au mieux sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Présentant le programme de cet événement, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a souligné que ce forum constitue une occasion pour promouvoir une coopération et des partenariats renforcés et se pencher sur les moyens à même de rendre les gouvernements et les institutions publiques plus efficaces, inclusifs et responsables.

L'objectif étant de contribuer à développer la capacité des gouvernements à anticiper les divers défis liés à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en s’inspirant des stratégies de plusieurs pays, de leurs succès et difficultés, a-t-il précisé, notant que le forum peut également inspirer les participants pour développer leurs propres solutions et chemins pour réaliser les ODD.

Au programme du forum organisé sous le thème «Transformer la gouvernance pour la réalisation des objectifs de développement durable», figurent des sessions plénières se rapportant à la gouvernance pour les objectifs de développement durable et à la transformation et l'innovation pour les ODD, ainsi que des ateliers parallèles portant sur le leadership transformationnel et le changement des mentalités pour réaliser les ODD, la gouvernance numérique et l'innovation.

Les participants au forum auront la possibilité de débattre des tendances et des problèmes émergents, ainsi que des bonnes pratiques, stratégies et approches pour transformer la gouvernance et innover l’administration publique, a souligné le ministre.

Lors de ce forum, il sera procédé à la remise du prix des Nations unies pour la fonction publique 2018 visant à promouvoir le rôle, le professionnalisme et la visibilité du service public et la capacité des gouvernements à anticiper et répondre aux défis des ODD à travers la créativité et l’innovation et la prestation de services.