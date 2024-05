Guelmim : Baisse de 0,4% de l'IPC en mars

L'indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Guelmim a enregistré, au cours du mois de mars, une hausse de 0,4% par rapport à février dernier.



Une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan à Guelmim-Oued Noun indique que l’indice des prix des "Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées" a augmenté de 0,6% au cours de la période février-mars 2024.



La même source relève que cette hausse est due à l'augmentation des prix des poissons et fruits de mer de 18,7%, des légumes de 1,5% et des denrées alimentaires de 0,5%.



L'indice des prix du "Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles" a cru de 0,8% au cours de la période février-mars 2024, en raison de l'augmentation des prix réels des loyers de 3,1% et des matériaux pour l'entretien et la réparation des logements de 0,6%.



L'indice des prix des divisions "Divertissement et culture", "Meubles, articles ménagers et entretien de la maison" et "Autres matériels et services" ont également augmenté respectivement de 0,6%, 0,1% et 0,1%.



L'IPC a diminué de 0,3% par rapport au mois de mars de l’année 2023.