Les préparatifs au RGPH au centre d'entretiens entre Ahmed Lahlimi et la directrice régionale du FNUAP pour les Etats arabes

Les préparatifs au Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) ont été au centre d'entretiens, jeudi à Rabat, entre le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, et la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) pour les Etats arabes, Laila Baker.



Lors de cette rencontre, M. Lahlimi a affirmé que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, notamment l'acquisition des tablettes pour mener à bien l’opération de collecte des données, notant que la cartographie permettant de définir l’ensemble des districts du recensement a également été finalisée.



Il a aussi fait savoir qu’un accord de partenariat pour la formation en ligne du dispositif humain chargé de la collecte des données auprès des ménages durant cette opération a été signé avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), précisant que toutes ces opérations ont été réalisées en étroite collaboration avec le FNUAP.



"Nous avons beaucoup profité de la disponibilité de la représentation du FNUAP à Rabat pour la coordination de nos rapports avec d’autres organismes, notamment en ce qui concerne le recensement, le contenu du questionnaire et la diffusion d’informations", a indiqué M. Lahlimi Il a, en outre, fait remarquer que la diffusion des résultats du RGPH sera mise en place dans les meilleurs délais grâce à la digitalisation des enquêtes, avec un système interactif permettant à tous les consultants du site du HCP des réponses immédiates à leurs questions.



Il a, de même, rappelé que cette année deux types de formulaires seront mis en place, à savoir un questionnaire court destiné à l'ensemble des ménages et un autre, plus long, adressé à tous les ménages des communes comptant moins de 2.000 foyers et à 20% des ménages des communes de plus de 2.000 foyers.



Pour sa part, Mme Baker s'est dite fière de la collaboration de son institution avec le Haut-Commissariat au Plan, mettant en avant l’importance de la présence du Maroc, en tant que modèle à suivre, dans la 57e session de la Commission de la population et du développement (CPD), prévue en avril 2024.



Cette session du CPD, a-t-elle précisé, sera consacrée à l’évaluation des 30 ans de mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale pour la population et le développement (CIPD).