Les prémices d’ une saison prometteuse pour le CAYB

Le Club Athletic Youssoufia de Berrechid (CAYB) fait de la discipline et de l’implication de toutes ses composantes, son principe de base afin de réaliser les objectifs escomptés pour la nouvelle saison (2020/2021) de la Botola Pro D1. Le président du CAYB, Noureddine El Baidi, a déclaré que le comité directeur a tracé, en coordination avec le staff technique et en parfaite symbiose avec les ambitions des supporters, les objectifs du club espérant jouer un rôle pionnier, en exploitant l’infrastructure dont il dispose pour concourir aux premières positions du classement du championnat national. M. El Baidi a également annoncé que le début de la saison dernière, deuxième saison du CAYB en Botola Pro D1, s’est caractérisé par une certaine stabilité.



Cependant, la phase retour, avec la suspension du championnat suite à l’émergence de la pandémie du coronavirus, n’a pas été à la hauteur des aspirations de l’équipe, mais néanmoins et grâce aux efforts concertés de tous, les résultats obtenus en fin de saison ont pu contribuer au maintien et à une 10ème position qui reste satisfaisante. A l’instar des autres équipes du championnat national et de la même manière des saisons précédentes, le CAYB, sous la direction de l’entraîneur national Aderrahim Nejjar, a travaillé sur la programmation de matchs amicaux pour déterminer le niveau de préparation de ses joueurs et leur disposition pour les échéances à venir, a précisé M. El Baidi. Après les deux premières rencontres face au Maghreb de Fès (2-1) et le Rapid Oued Zem (1-1), le Youssoufia de Berrechid a poursuivi sa série de matches amicaux en signant un match nul (2-2) contre le Stade Marocain, avant de réaliser une victoire lors de son deuxième match de préparation contre la Renaissance de Zemamra (1-0).



Ces matches de préparation, selon de président du club hrizi, ont permis à M. Nejjar et à son staff technique d’expérimenter les nouvelles recrues et de trouver l’homogénéité entre les différentes lignes de l’équipe. Par ailleurs, M. El Baidi a souligné que le Youssoufia de Berrechid, en vue de combler les lacunes dont l’équipe a souffert durant la saison écoulée au niveau de certains postes et dans un souci de disponibilité, a procédé au recrutement de plusieurs joueurs qui peuvent donner une plus-value au groupe déjà existant. Au moyen des efforts du comité directeur du club, ayant contribué à la réalisation de ces transferts, le CAYB sera dans la mesure d’entamer sereinement la nouvelle saison à la faveur d’une période de préparation réussie, qui a permis d’avoir une vision claire sur l’effectif qui disputera les matches de la Botola Pro, at-il conclu.



Fondé en 1927 et ayant accédé pour la première fois à la Botola Pro D1 en 2018, le Youssoufia de Berrechid a été classé 10ème au terme de la saison 2019/2020 et jouera sa troisième année consécutive parmi la division d’élite.



Par Karim Kharbach (MAP)