Les précisions du coordonnateur du secteur des avocats ittihadis

Certains sites électroniques se sont permis de commettre non pas un article mais plutôt tout un tissu de mensonges. La réaction posée et dans les règles de l’art du coordonnateur national du secteur des avocats ittihadis, le bâtonnier Mohamed Kamal Mehdi, ne s’est pas fait attendre. Le communiqué qui suit est édifiant à plus d’un égard. «Contrairement à ce que certains sites électroniques ont prétendu à propos de la position du secteur des avocats concernant les élections professionnelles prévues pour le mois en cours, j’aimerais, en ma qualité de coordonnateur national du secteur, apporter les précisions suivantes : - Le secrétariat national du secteur des avocats ittihadis n’a tenu aucune réunion en vue de discuter du report ou de la tenue des élections dans les délais fixés parla loi régissant la profession d’avocat, pour la simple raison que cela relève de la compétence exclusive des barreaux. - Aussi bien le secrétariat national du secteur des avocats ittihadis que le coordonnateur national n’ont aucunement pris contact avec le ministre de la Justice que ce soit à propos du report ou de l’organisation des élections professionnelles des avocats, partant du principe de l’indépendance de la profession d’avocat et des barreaux de toute ingérence du pouvoir exécutif. Le secrétariat national du secteur salue, à ce propos, la position constante du ministre de la Justice qui s’interdit toute ingérence dans ces élections professionnelles. Il revient aux avocats ittihadis des différents barreaux, de par les principes du parti, de prendre les positions dictées par la situation respective de chaque barreau dans la gestion des élections professionnelles».