Les pianistes d'Asie orientale les plus nombreux au concours Chopin

Sommet culturel d'Abou Dhabi



L'édition 2025 du Sommet culturel d'Abou Dhabi se tiendra du 27 au 29 avril sous le thème "La culture au service de l'humanité et au-delà".

Organisé par le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi, cet événement mettra en lumière le lien essentiel entre culture et humanité dans un contexte de transformations rapides.

Pendant trois jours, des conférences, des discussions créatives, des dialogues artistiques et des ateliers thématiques réuniront des décideurs, artistes, chercheurs et créateurs de renom pour échanger autour de plusieurs sujets liés à "la reconfiguration du futur, dans un monde où les modes de pensée et de création évoluent à une vitesse inédite", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le sommet abordera trois thématiques principales. La première journée sera consacrée à la "reconfiguration du paysage culturel". Les discussions porteront sur l'impact de ces transformations sur la production, la réception et la consommation de la culture, ainsi que sur le rôle du secteur créatif dans l'orientation de l'humanité vers un avenir prometteur.

La deuxième journée explorera "les nouvelles frontières de l’ère post-humaine". Les sessions se pencheront sur la manière dont la culture peut accompagner les évolutions technologiques rapides et leur influence sur l’expérience humaine. L’accent sera mis sur l’adaptation des modèles économiques, des infrastructures et des politiques des secteurs culturels et créatifs afin de tirer parti des opportunités offertes par ces nouvelles réalités.

La troisième journée s'articulera autour du thème "Nouveaux cadres pour redéfinir la culture au service de l’humanité et au-delà". Les discussions examineront comment la créativité, la collaboration et une approche de plus en plus "globale" peuvent renforcer la résilience, l’inclusivité et la durabilité. Il sera également question du rôle de l’innovation culturelle et technologique dans la réinvention des récits et la création d’un terrain d’entente pour surmonter les conflits mondiaux.

Le Sommet culturel d’Abou Dhabi est un forum mondial annuel réunissant des figures influentes des industries culturelles et créatives pour explorer les moyens par lesquels la culture peut transformer les sociétés à travers le monde.