Les petits nouveaux Bergame et Leipzig s'invitent en quarts de la Ligue des champions

Pas d'exploit pour Tottenham et José Mourinho: Leipzig a très vite tué le suspense avec un succès 3-0 qui permet aux Saxons de s'inviter pour la première fois en quarts, comme l'Atalanta Bergame vainqueure à Valence (4-3).

Le finaliste de la dernière édition, Tottenham, décimé par les blessures et qui devait remonter son revers de Londres (1-0), sort dès les 8es face à une équipe de Leipzig qui découvrait la phase finale de C1.

Sans leurs stars offensives Harry Kane et Son Heung-min, sur la touche depuis des semaines, ni leur recrue néerlandaise Steven Bergwijn blessée samedi, les Spurs ont été cueillis à froid en Allemagne par un but du capitaine des Roten Bullen, Marcel Sabitzer, dès la 10e minute.

L'effet fuyant et le rebond de la frappe du meneur de jeu autrichien, servi à l'entrée de la surface par Timo Werner, ont trompé le gardien londonien Hugo Lloris, à la main trop molle.

Encore à la faute sur le but du break des Allemands, une tête de Sabitzer --auteur d'un doublé-- au premier poteau (21e), le champion du monde français, n'a pas été aidé par l'interception manquée de son latéral droit Serge Aurier qui a offert son couloir grand ouvert au piston de Leipzig, Angeliño.

Sans réaction face aux Allemands, poussés par leur public, Tottenham a été puni par un dernier but de l'entrant Emil Forsberg en fin de match (87e). Et le finaliste de la Ligue des champions 2019 pourrait ne pas regoûter à la C1 de sitôt: pas revigorés par l'arrivée de Mourinho fin novembre, les Spurs affichent en Premier League 7 points de retard sur Chelsea, quatrième.

Pour sa première campagne de Ligue des champions, l'Atalanta Bergame a confirmé son carton de l'aller (4-1) à Valence en surclassant le club espagnol 4-3 dans des conditions très particulières.

Ce 8e retour ouvrait le bal des rencontres à huis clos ordonnées en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus et la province de Bergame (Lombardie) est l'une des plus touchées par le Covid-19 en Italie.

Un contexte lourd qui n'a pas empêché les Bergamasques d'ouvrir le score d'entrée grâce à un penalty obtenu et transformé par leur meneur de jeu Josip Ilicic (3e) qui a signé au total un quadruplé.

Un doublé de Kevin Gameiro a permis à Valence de revenir au score une première fois (21e) puis une deuxième (51e) après un second penalty réussi par Ilicic (43e).

Mais même si Valence a brièvement mené après un joli lob du jeune Ferran Torres (67e, 3-2), le club "che" n'a jamais été à moins de trois buts de la qualification.