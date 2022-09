Les pays africains appelés à renforcer leur résilience face aux perturbations mondiales

Les pays africains se doivent de renforcer leur collaboration et partager leurs expériences en vue de construire une meilleure résilience permettant de faire face aux perturbations et catastrophes mondiales, a indiqué le Parlement panafricain (PAP) dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux de la 11ème Conférence des présidents des Parlements régionaux et nationaux africains, tenue les 1er et 2 septembre à Midrand, en Afrique du Sud.



Dans ce communiqué, parvenu mercredi à la MAP, le PAP a mis l’accent sur la nécessité de soutenir les gouvernements dans leurs efforts visant à améliorer les systèmes de santé, à travers la formulation de législations qui renforcent la prestation des soins de santé publics et améliorent la capacité des professionnels de la santé.



L'institution législative panafricaine a recommandé également au Centre africain de contrôle des maladies (CDC) de renforcer sa collaboration avec les universités pour entreprendre davantage de recherches sanitaires et scientifiques.



Il a ainsi exprimé le soutien du PAP à l'Union africaine (UA) et au CDC-Afrique pour établir un centre continental de vaccins et de médicaments et créer des laboratoires nationaux pour la détection précoce des maladies.



Concernant le renforcement de la résilience en nutrition sur le continent, la conférence a invité les pays africains à respecter la Déclaration de Maputo sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et à augmenter leur allocation budgétaire annuelle au secteur agricole d'au moins 10 %.



Elle a également encouragé ces Etats à fournir des incitations appropriées dans le secteur agricole, telles que l'assurance, la subvention des intrants et outils agricoles, le développement et la fourniture de variétés de semences et de plants à haut rendement, la formation en transformation et conservation des aliments, ainsi que l’introduction de méthodes agricoles modernes pour atténuer les effets négatifs du changement climatique.



Il s’agit de mettre en place des politiques et des programmes pour promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes, en particulier à travers l'accès aux terres agricoles, au financement et au renforcement des capacités.



Sur l’accord de libre-échange continental africain (ZLECAf), la conférence a appelé les Etats membres de l'UA à supprimer de toute urgence les tarifs douaniers et autres obstacles afin de faciliter et d'accélérer la libre circulation des marchandises sur le continent.



Elle a également encouragé le développement des compétences humaines africaines, la construction de réseaux de transport, en particulier, le transport aérien pour raccourcir le temps de trajet sur le continent, ainsi que l'harmonisation des lois, politiques et structures des Etats membres afin de faciliter la mise en œuvre de la ZLECAf.



La conférence des présidents des Parlements nationaux et régionaux africains a été organisée dans le cadre de la sixième législature du PAP sous le thème : "Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : accélérer le développement humain, social et économique".



Lors de cette rencontre de deux jours, qui s’est tenue en marge des séances d’août des Commissions permanentes du PAP, le Maroc a été représenté par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.