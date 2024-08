Les paralympiens marocains ont l'ambition de briller à Paris

Les paralympiens marocains aspirent à hisser haut le drapeau national lors des 17èmes Jeux paralympiques 2024 à Paris, qui débuteront le 26 août et à confirmer leur bonne prestation lors des précédentes éditions.



Il s’agit de la 10ème participation marocaine à ces Jeux, après les éditions de Séoul en 1988, Barcelone en 1992, Atlanta en 1996, Sydney en 2000, Athènes en 2004, Pékin en 2008, Londres en 2012, Rio de Janeiro en 2016 et Tokyo en 2020.

Le bilan de la participation des paralympiques marocains s'élève à 38 médailles: 16 en or, 11 en argent et 11 en bronze.



Le para athlétisme, qui s’est taillé la part du lion lors des multiples participations aux Jeux paralympiques, compte à lui seul 34 médailles, tandis que la para natation (Séoul 1988), le para triathlon (Rio 2016), le para powerlifting (Londres 2012) et le cécifoot (Tokyo 2020) ont récolté le bronze.



A Séoul en 1988, la délégation marocaine était composée de sept sportifs, dont quatre en para athlétisme (Abouzdad Abderazzak, Anbaz Abderazzak, Khouli Fouad et Lâallali Said) et trois en para natation (Abdeljalil El Biyar, Azzedine Serghouchni et Azzedine Zouri), ainsi que l'équipe de basket-ball en fauteuil roulant (Alilou Mohamed, Khalid Ennadi, Keddari Abdelkrim, Mourad Massaoudi, Miloudi Hafa et Abdelmjid Najmi).



Le Maroc a été représenté par cinq sportifs aux Jeux de Barcelone en Espagne en 1992: quatre en para athlétisme (Abouzdad Abderazzak, Mustapha Bouyahya, Madjinouch Karim et Hassan Samsam) et un en para natation (Hassan Chakboub) et par quatre sportifs à Atlanta 1996, deux en para athlétisme (Madani Mardi et Lakbir Mousnad) et deux en para powerlifting (Khalid Kerda et Said Taouil).



En 2000 à Sidney, Ahmed El Namouri a représenté le Maroc en para athlétisme, Badr Boubker en para natation et Said Kalakh, Abdelkader El Chatbi, Fatiha Atartour, Khadija Assem et Said Taouil en para powerlifting.



Lors des Jeux d'Athènes de 2004, la délégation marocaine est passée à dix sportifs, 6 en para athlétisme (Mohamed Dayf, Mustapha Ouzari, Abdeljlil El Atifi, Elgaraa Leila, Abdallah Ezzin et Abdelghni Kattib) et 4 en para powerlifting (Khadija Assem, Malika Matar, Said Kalakh et Ahmed El Khayati). A Pékin en 2008, 14 sportifs, hommes et femmes, ont concouru en para athlétisme et 4 en para powerlifting.



La participation du Maroc aux Jeux de Londres en 2012 a été, alors, la plus importante de son histoire, avec 15 sportifs en para athlétisme, 11 en volley-ball assis, 3 en para powerlifting et un en tennis en fauteuil roulant.



A Rio 2016 au Brésil, une délégation de 26 sportifs a participé aux épreuves de para athlétisme, de para powerlifting, de para triathlon et de céci foot, sur environ 4.300 sportifs, représentant 160 pays dans 22 sports, afin de remporter 2.642 médailles, dont 528 d'or.



Il s'agit de 14 sportifs en para athlétisme: Abdelilah Mam, Saida Amoudi, Youssef Benbrahim, Sanae Benhema et El Amine Chentouf, médaillé d'or du 5000 m à Rio, Azeddine Nouiri, médaillé d'or également au lancer du disque à la même édition, Youssra Karim, Youssef Ouadali, Hayat Elgaraa, Mohamed Amkoun, Hasnaa Moubal, Abdelhadi El Harti, Hafid Ahrak et Mahdi Afri.



En para powerlifting, le Maroc était représenté par Naima El Yousri, aux côtés de Mohamed Lahna dans le para triathlon, tandis qu’en cécifoot, l'équipe marocaine, championne d'Afrique, comprenait dix joueurs, à savoir Imad Baraka, Othmane Derouich, Mohamed Daoudi, Ahmed El Azouzi, Zouhir Snisla, Hassan El Makkaoui, Abderrazzak Hattab, Houssam Ghaili, Samir Bara et Ayoub El Serakh.



La participation marocaine aux Jeux paralympiques de Tokyo a été "exceptionnelle" et "historique", avec une moisson de 11 médailles (4 en or, 4 d'argent et 3 de bronze).

Le champion marocain Amine Chentouf (catégorie T12) a offert au Maroc une médaille d’or au marathon, signant un chrono de 2h 21min 43sec, lui permettant de décrocher un nouveau record paralympique.



A ses côtés, Abdeslam Hili, Zakaria Derhem et Ayoub Sadni ont également décroché le précieux métal, tandis que Fouzia Ksioui, Yousra Karim, Mohamed Amguoun et Azeddine Nouiri ont glané l'argent.



Par ailleurs, le bronze est revenu à Hayat El Garaa, Saida Amoudi et à l’équipe nationale de cécifoot qui a été sous le feu des projecteurs à la faveur de sa performance remarquable, notamment face à l’Argentine et au Brésil.



En effet, le voyage à Tokyo a été des plus fructueux pour la délégation marocaine composée pour la première fois de 38 sportifs, avec 11 médailles glanées, devançant les éditions de Pékin 2008 et de Rio 2016 avec 7 médailles décrochées.



Le para athlétisme a été le plus représenté avec 19 athlètes, outre 3 en para powerlifting, 3 en para taekwondo, 2 en tennis en fauteuil roulant et un en para cyclisme, en plus de la remarquable équipe nationale de cécifoot qui a fait sensation lors de ces jeux, avec des joueurs qui se sont démarqués par leur performance à l’instar du talentueux Zouhair Snisla.