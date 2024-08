Les nuitées dans les EHTC en hausse de 8% au premier semestre de 2024

Le volume des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) a affiché une hausse de 8% au premier semestre 2024, par rapport à une année auparavant, selon l'Observatoire du tourisme.



Dans le détail, cette évolution concerne principalement les touristes non-résidents avec +13%, précise l'Observatoire dans ses statistiques du mois de juin 2024, notant que les résidents ont, cependant, enregistré une baisse de 2%.



Durant cette période, la majorité des principales destinations, à savoir Al Haouz (+19%), Agadir (+19%), Essaouira (+9%), Marrakech (+9%), Casablanca (+7%) et Rabat (+3%) ont enregistré des résultats positifs par rapport au premier semestre d'une année auparavant, ajoute la même source.



Par ailleurs, pour le seul mois de juin, le volume des nuitées réalisées dans les EHTC a enregistré une hausse de 9% par rapport à juin 2023, avec +13% pour les touristes non-résidents et +2% pour les résidents.



Durant ce mois, les principales destinations ont connu des performances positives par rapport à l’année précédente, notamment Al Haouz (+32%), Agadir (+18%), Marrakech (+10%), Tanger (+8%), Essaouira (+6%) et Fès (+1%).

En revanche, Casablanca et Rabat ont connu des performances négatives avec des résultats de -3% et -5%, respectivement, selon l’Observatoire.



S’agissant des recettes voyages en devises générées par l'activité touristique des non-résidents au Maroc, elles se sont élevées à 49,01 milliards de dirhams (MMDH) au S1-2024 contre 47,9 MMDH en 2023, soit une hausse de 2,3%. Durant le mois de juin uniquement, ces recettes ont passé à 7,5 MMDH contre 7,2 MMDH en 2023.