Les médaillés de jeudi

Handball



La sélection marocaine de handball masculin s'est adjugé la médaille de bronze des 12-èmes Jeux africains en dominant, jeudi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, les Algériens sur le score de 25 à 22.

Dans cette finale de consolation, les hommes de Noureddine Bouhadioui se sont donnés à fond pour se hisser sur la dernière marche du podium dans une rencontre très disputée entre les deux sélections maghrébines, d’autant que les handballeurs algériens sont des habitués des sacres de ces jeux avec déjà quatre médailles d’or à leur actif.

La première période s’est jouée et tout naturellement terminée au forceps avec une unité d’avance en faveur des Lions de l’Atlas (12 à 11), un score qui confirme l’âpreté du match et laissait la porte grande ouverte à tous les scenarios.

Le retour des vestiaires ne sera pas ainsi de tout repos et exigeait une force mentale tant pour conserver les devants pour les Marocains que pour renverser la situation pour les Fennecs.

Mais dans ce jeu nécessitant des nerfs solides, les Marocains vont se révéler les mieux disposés puisqu’ils parviendront, non seulement, à rester aux commandes du tableau marquoir, mais accentueront leur avance pour l’emporter 25 à 22.



Canoë-kayak



L'équipe du Maroc a terminé troisième du 500m canoë-kayak (K4) dames comptant pour les 12è Jeux africains remportant ainsi la médaille de bronze au lac du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah.

L'équipe marocaine a réalisé un chrono de 1 minute 54 secondes et 174 1/100 derrière l’Egypte, médaillée d'argent avec 1.52.333, et l'Afrique du Sud qui a décroché la médaille d'or avec 1.43.525. Les Algériennes ont fini au 4è rang avec un temps de 1.55.803, devant le Nigeria qui a traversé le parcours en 1.59.321. Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux africains se déroule dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.



Tennis



Le duo marocain, composé de Moundir Adam et Lamine Ouahab, a remporté, jeudi au club des cheminots à Rabat, la médaille d'argent du tournoi de tennis double comptant pour les 12è Jeux africains. La médaille d'or de la compétition est revenue au duo tunisien Aziz Dougaz et Mansouri Skandar qui s'est imposé en deux sets 6-4, 7-5. Le duo marocain avait atteint la finale de la compétition en s'imposant face aux Egyptiens Sherif et Karim Maamoun.