Les malheurs des équipes du bas du tableau se poursuivent

La 28e journée du championnat national de football Botola Pro 1 Inwi n’a pas dévoilé les noms des équipes qui vont quitter la D1, puisqu’elles sont encore huit à lutter pour fuir la zone des turbulences.



A Safi, l’OCS n’a pas profité de l’avantage du terrain et s’est contenté d’un match nul (2-2) face au Raja. Après ce résultat, les Safiots ne sont pas encore sortis de l’auberge et, onzièmes au classement avec six points d’avance sur la lanterne rouge, ils doivent doubler d’efforts pour assurer leur maintien.



L’AS FAR a battu le Hassania à Agadir (0-1) et occupe la troisième place du tableau. Le HUSA, avec 34 unités au compteur, peut espérer faire partie du championnat Pro 1 la saison prochaine, même si les matchs qui lui restent à disputer ne seront pas de tout repos.

A Tétouan, le MAT s’est incliné face au Mouloudia d’Oujda (0-1) et se complique la tâche pour les deux dernières journées. 13èmes avec 32 points, les Tétouanais risquent de payer cher cette défaite à domicile, surtout que leur prochain match sera face à une autre équipe qui cherche elle aussi à fuir la relégation.



Dimanche, l’IRT a réussi une bonne opération en allant battre le WAC au Complexe Mohammed V de Casablanca (2-4). Ayant titularisé des joueurs qui manquaient pour la plupart d’expérience, Faouzi El Benzarti a facilité la mission aux hommes de Lamrabet qui sont parvenus à empocher les trois points de la partie, ce qui leur permet de se positionner à la huitième place.



Malgré cette défaite, la troisième de la saison, les supporteurs du Wydad ont tenu à fêter le titre de champion du Maroc du côté du Complexe Mohamed Benjelloun. Ils étaient des centaines à s’y rendre pour célébrer dans la joie et la bonne humeur ce sacre.



Un autre bon résultat est à mettre à l’actif du SCCM qui est allé battre la lanterne rouge à Berrechid. Une victoire très importante qui permettra aux hommes de Fakhir de voir le reste du championnat avec beaucoup de sérénité, eux qui ont peiné lors des derniers matchs pour retrouver leurs marques.



A Fès, le MAS s’est contenté d’un match nul (2-2) face au RCAZ. Si ce nul profite aux Fassis qui ont assuré leur maintien, il n’arrange nullement les affaires de la RCAZ qui se retrouve, à deux journées de la fin de l’exercice, avant-dernière avec 29 unités.



A El Jadida, le Difaâ est venu à bout de la RSB (3-1). Menés au score pendant la première période, les Jdidis ont dû sortir le grand jeu pour revenir à la marque et inscrire deux autres buts avant la fin du temps réglementaire. Cette victoire éloigne les hommes de Benchikha de la zone des relégables.



Au stade Moulay El Hassan de Rabat, le FUS a été contraint au partage des points par le RCOZ (0-0). Les deux équipes se trouvent dans une situation inconfortable, puisque les locaux sont douzièmes avec 32 points, devançant leurs adversaires du jour de trois unités et qui logent à la 14e place avec 29 unités au compteur