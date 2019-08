Les listes définitives de Halilhodzic et de Beaumelle

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a communiqué, mardi, la liste des 27 joueurs retenus pour les deux prochains matches amicaux que disputera en septembre prochain à Marrakech l’EN contre le Burkina Faso et le Niger.

Une liste où il n y a plus de place pour certains anciens cadres comme Mbarek Boussoufa et Karim El Ahmadi qui, eux, avaient annoncé leur retraite internationale, ainsi que Mehdi Benatia et Marouane Da Costa pour qui le Onze national est, apparemment, une page tournée. De la vieille garde, seul Nabil Dirar poursuit l’aventure, si l’on considère que des éléments comme Ghanem Saïss, Fayçal Fajr, Younès Belhanda et Noureddine Amrabet n’ont pas encore dit leur dernier mot et sont en mesure d’être d’un grand apport pour la sélection lors des prochaines échéances officielles.

Sur les 27 convoqués, six sont des «Botolistes», ce qui est une première et un signal encourageant à l’adresse des joueurs locaux qui doivent se dire qu’ils peuvent désormais intégrer l’équipe A à condition de le mériter. Et parmi ces internationaux, l’on trouve le néophyte Omar Boutayeb, le latéral droit rajaoui qui a émergé du lot, et le Wydadi Walid El Karti, un milieu offensif sommé de saisir sa chance, d’autant plus que pour ce qui est de l’expérience continentale, il en a à revendre.

La liste de Halilhodzic a compté également des revenants, dont le plus en vue est Adel Taarabt, qui a pu retrouver une seconde jeunesse avec le club de Benfica, en plus de Jawad El Yamiq, Rachid Allioui, Mehdi Carcela et Walid Azarou.

Tout comme Boutayeb, l’autre bleu de la liste est l’arrière droit Issam Chabbak, le sociétaire de l’équipe turque de Malatyaspor au sein de laquelle il évolue depuis 2017, sachant qu’auparavant, il avait porté les couleurs du club français du Havre de 2014 à 2017.

Pour ce qui est des autres noms, Vahid Halilhodzic et son staff ont jugé bon de garder l’ossature et bon nombre de joueurs clés en vue de faire dans la continuité et non pas dans la rupture qui pourrait déboucher sur des conséquences fâcheuses.

L’équipe nationale A entrera en stage de préparation à partir du 1er septembre prochain et les deux matches tests programmés au Grand stade de Marrakech le 6 face au Burkina et le 10 contre le Niger devraient permettre au nouveau sélectionneur de voir à l’œuvre tous les joueurs avant la première rencontre officielle le 11 novembre contre la Mauritanie pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun.

Par ailleurs, et à l’instar de Vahid Halilhodzic, le sélectionneur national des U23, Patrice Beaumelle, a convoqué 27 joueurs en perspective du match décisif contre le Mali comptant pour l’ultime manche qualificative à la CAN de cette catégorie dont les phases finales se dérouleront du 8 au 22 novembre prochain en Egypte.

Une liste qui, sur le papier, donne des signes de satisfaction avec des renforts de taille à commencer par les internationaux de l’équipe A, Achraf Hakimi, Noussair Mazroui et Youssef En Nseyri.

Beaumelle, ex-adjoint de Hervé Renard, a affirmé qu’il connaît bien son groupe qui aura certainement fort à faire devant un sacré morceau, l’équipe malienne, le 7 septembre à Marrakech pour l’aller, et le 10 dudit mois à Bamako pour le retour.

Il convient de rappeler que la CAN égyptienne des U23 est qualificative pour le tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les trois premiers se qualifieront directement à l’édition nippone au moment où l’équipe qui se classera quatrième aura à jouer un match barrage contre un prétendant de la Confédération asiatique.