Les légendes camerounaises s'expriment sur le CHAN

Jacques Songo

Un très bon niveau technique



Gardien de but de grande classe, Jacques Songo aura tout gagné avec les Lions Indomptables du Cameroun de 1984 à 2002. Triple vainqueur de la CAN (1984, 1988 et 2002), l’ancien Toulousain affirme que le CHAN Total est de bon niveau. «Nous avons assisté à de très bons matches lors du premier tour de la compétition», affirme l’ancien keeper des Lions à Cafonline.com avant d’ajouter : « Aucune équipe ne s’est qualifiée au bout des deux premières journées et nous avons dû attendre les derniers moments pour connaître les qualifiés. Cela confirme que le niveau des formations est très proche mais également très bon, malgré l’arrêt des championnats dans les différents pays». Songo estime que le niveau du joueur africain « local » a évolué. «Nous avons vu plusieurs joueurs qui sortent du lot, ils méritent de jouer dans de grands championnats, mais ils doivent encore travailler et persévérer», a souligné le champion d’Espagne 2000 avec le Deportivo La Corogne.



Emmanuel Maboang

Nous avons réussi le CHAN, à nous la CAN



Pour sa part, l’ancien attaquant camerounaisEmmanuel Maboang se dit satisfait de l’organisation actuelle du CHAN Total 2020. Sélectionné à 12 reprises avec les LionsIndomptables pour 4 buts marqués entre 1990 et 1995, Maboang estime que toutes les dispositions ont été prises pour la réussite du tournoi. « Le Cameroun possède des installations conformes aux normes internationales, des stades neufs, des hôtelsluxueux.Tout ça fait que nous avons les moyens d’organiser un bon CHAN Total», indique l’ancien attaquant duRioAvé au Portugal avant d’ajouter : « Le CHAN Total a été à mon avis une réussite à une année de laCANTotal. Un prélude qui nous permet de croire à un tournoi en 2022 encore meilleur avec plus d’équipes et plus d’ambiance ». L’ancien compagnon de route de Roger Milla, devenu entraîneur des jeunes catégories aprèssa retraite, indique également que le Cameroun travaillera encore pour l’organisation de grands évènements sportifs après le succès de ce CHAN Total.« Nous avons vu un bon CHAN avec du beau football, une bonne maîtrise de l’organisation et du beau spectacle dans les tribunes. Je peux dire que le Cameroun est prêt pour les grands évènements et notamment la CAN Total en 2022 ».



François Omam Biyik

Le CHAN Total se développe d’année en année

L’autre légende vivante du football camerounais et continental François Omam Biyik affirme qu’il a été surpris par le niveau des joueurs durant ce CHAN malgré la pandémie, et malgré l’arrêt des compétitions dans les différents pays de l’Afrique. L’adjoint de Toni Conceiçao estime qu’il a été ébloui par certains éléments et par le niveau général du tournoi. «Nous avons pu assister à de bons matches d’un niveau très acceptable», déclare Biyik au micro de Cafonline.com avant d’ajouter: «Malgré le fait que le tournoi ne concerne que les joueurs locaux et malgré la pandémie de coronavirus, nous avons pu voir un niveau technique très bon.

Plusieurs joueurs auront certainement l’occasion pour évoluer dans les grands championnats après ce tournoi ». L’attaquant aux 45 réalisations avec les Lions Indomptables en douze ans, affirme également que le Cameroun a réussi son défi avec une bonne organisation du CHAN Total 2020. « Le Cameroun a su être à la hauteur en matière d’organisation.



A nous maintenant de travailler encore plus et de corriger les erreurs du CHAN Total pour réussir le prochain tournoi majeur dans une année, à savoir la CAN Total 2022», assure t-il en conclusion.



Source :cafonline.com