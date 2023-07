Les lauréats du 1er concours de photographie sur 'les scènes de vie à Salé' dévoilés

La Fondation Salé pour la culture et les arts a annoncé jeudi les noms des lauréats de la première édition du concours de photographie sur le thème "Scènes de vie à Salé".



Le premier prix (15.000 dirhams) est revenu au jeune photographe Redouane Akharaz, le deuxième (10.000 dirhams) à Atik Mouaâtassim et le troisième (5.000 dirhams) à l'étudiante Houda Haddad.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de remise des prix, le président de la Fondation, Mohamed Lotfi Lamrini a indiqué que ce concours cherche à diversifier l'offre culturelle à Salé et promouvoir son rayonnement artistique.



Et d'ajouter que cette compétition en faveur de la promotion de la créativité des jeunes a été marquée par la participation de 14 photographes avec un total de 100 photographies.

De même, le président du jury, Idriss Lamrini a mis en avant l'importance de ce concours et sa contribution à faire découvrir certaines caractéristiques de la ville de Salé et sa vitalité, notant que les photographies en lice livrent un témoignage saisissant sur l'histoire de la ville, ses monuments ainsi que certains aspects de la vie quotidienne.



Il a souligné que le jury, qui comprend également l'archéologue Fatima Aït Mhaned et le photographe Noureddine Tilsaghani, a pris en ligne de compte les critères de la qualité, l'esthétique ou encore la charge symbolique.

Outre les photographies primées, le jury a sélectionné 30 autres photographies qui seront présentées jusqu'au 23 juillet lors d'une exposition collective à la galerie INEX et jusqu'au 30 septembre prochain au Centre culturel Said Hajji à Salé.



La Fondation Salé pour la culture et les arts s'assigne comme objectifs de contribuer à l'évaluation des politiques culturelles, apporter son expertise dans ce domaine ou encore promouvoir la culture des droits de l'homme dans les champs culturels et artistiques, surtout sur le registre de la liberté d'expression et de la créativité.



La Fondation cherche aussi tout particulièrement à promouvoir l'image de la ville de Salé en tant que pôle culturel et artistique en faisant découvrir son patrimoine, ses personnalités, ses penseurs et ses intellectuels, outre la promotion de projets culturels et artistiques de bonne facture.