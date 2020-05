Les joueurs de Cagliari renoncent à leur paie d'avril

Les joueurs de l'équipe première de Cagliari ont accepté d'abandonner leur salaire du mois d'avril, a indiqué le club, confronté à des difficultés économiques liées à la pandémie de coronavirus.

Le président du club, Tommaso Giulini, a remercié les joueurs pour "leur sensibilité dans leur volonté de contribuer concrètement à protéger le club face à une évolution particulièrement compliquée et difficile à prévoir".

"Comme également demandé par les signataires du document, cette transaction va contribuer à une réduction drastique du chômage partiel pour les employés du club", a ajouté le club sarde.

Les joueurs de l'AS Rome et leur entraîneur Paulo Fonseca ont de leur côté renoncé à quatre mois de salaires. La Juventus et Parme ont également annoncé avoir trouvé un accord de baisse des salaires.

Le principe avait été validé par l'ensemble des clubs lors d'une assemblée générale de la Ligue.

Cagliari occupait la 12e place de la Serie A avant l'arrêt de la compétition le 9 mars.

Lundi, le gouvernement italien a fait un pas prudent vers la reprise des entraînements collectifs, envisagée à partir du 18 mai. La décision concernant une éventuelle reprise du championnat a quant à elle été repoussée.

La fédération italienne et la Ligue espèrent pouvoir reprendre le championnat autour du 14 juin.