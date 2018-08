Les jeunes Bahreïnis aiguisent leurs raquettes au Moundir Tennis Academy

Du beau monde au « Moundir Tennis Academy » (MTA). Soucieux d’assurer à leurs jeunes, en perspective des échéances à venir, une préparation appropriée, les responsables bahreïnis ont eu l’excellente idée de mettre le cap sur le cadre idoine.

Menée par le D.T.N Issam Abdelaal, la délégation bahreïnie est composée, outre les entraîneurs et autres accompagnateurs, de 13 jeunes joueuses et joueurs appelés à représenter le royaume du Bahreïn à un championnat ITF organisé à domicile au mois d’octobre prochain, au championnat du Conseil du Golfe pour les 12-14 ans prévu au Sultanat d’Oman en décembre, ainsi qu’au championnat des jeunes qui sera organisé à Bangkok sous la houlette de l’Union asiatique de tennis.

Cette concentration des Bahreïnis se déroule en fait sur deux phases. La première a commencé dès le 3 août courant pour prendre fin le 18 en vue de permettre à ces jeunes notamment de passer l’Aïd auprès de leurs parents. Au retour, c’est le peaufinement d’une préparation minutieusement étudiée qui devra s’étendre sur pratiquement deux semaines.

La première phase a été déjà très positivement évaluée. Les jeunes talents ont eu en effet à profiter de deux séances d’entraînement par jour, ponctuées d’exposés théoriques, d’exercices pratiques et de condition physique.

Et comme l’a souligné «Al Watan», l’un des journaux les plus en vue au Bahreïn, «cette collaboration entre la Fédération bahreïnie de tennis et la prestigieuse Académie MTA est le fruit d’un partenariat qui sera assurément bénéfique pour la progression de nos jeunes ».